La vacuna de la difteria-tétanos-tosferina

La vacuna DTaP se administra en forma de inyección intramuscular. Como parte del calendario infantil de vacunación, se administran habitualmente cinco inyecciones de DTaP: a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, entre los 15 y los 18 meses y entre los 4 y los 6 años (véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

A la DTaP le sigue una dosis de por vida de un refuerzo Tdap administrado a la edad de 11 a 12 años y administrado a personas de 13 años o más que nunca han recibido Tdap o que no están seguras de si la recibieron. A esta dosis le sigue un refuerzo de Td cada 10 años (véase CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older).

Las mujeres embarazadas reciben una dosis de Tdap durante cada embarazo (preferiblemente entre las 27 a 36 semanas de gestación). Después del embarazo, las mujeres que nunca han recibido Tdap reciben una dosis.

Ciertas enfermedades pueden afectar a la decisión de vacunarse o no y al momento en el que se realiza la vacunación (véase también Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Quiénes NO deben recibir estas vacunas] de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC, por sus siglas en inglés]). Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva.