Evaluación médica

El médico sospecha el diagnóstico de tétanos, cuando ciertos músculos (frecuentemente los músculos de la mandíbula y de la espalda) se vuelven rígidos o presentan espasmos, sobre todo en personas con alguna herida.

En ocasiones se cultivan las bacterias de una muestra tomada de la herida. Sin embargo, los resultados del cultivo a veces indican el tétanos cuando no está presente (un resultado falso positivo), y el tétanos puede estar presente incluso si no se detectan bacterias (un resultado falso negativo). Por lo tanto, el médico no se basa en el resultado del cultivo para el diagnóstico del tétanos.