La meningitis recurrente también puede ser debida a circunstancias que no son infecciones (véase la tabla Algunas causas de meningitis no infecciosa), como el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) u otros fármacos. Si un episodio de meningitis fue causado por un medicamento, la meningitis puede recurrir si se vuelve a administrar este fármaco.

La meningitis causada por la ruptura de un quiste cerebral también puede reaparecer. Estos quistes se diagnostican por resonancia magnética nuclear (RMN) del cerebro y/o de la médula espinal o, si no se dispone de RMN, mediante tomografía computarizada (TC).