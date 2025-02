Evaluación médica

Resonancia magnética nuclear (RMN)

A veces, pruebas adicionales

Dado que los síntomas varían ampliamente, es posible que no se reconozca el trastorno en sus etapas iniciales. Se sospecha la existencia de una esclerosis múltiple en jóvenes que presentan de manera repentina visión borrosa, visión doble o problemas de movilidad y sensaciones anómalas en áreas no relacionadas del cuerpo. Los síntomas fluctuantes y un patrón de remisiones y exacerbaciones confirman el diagnóstico. La persona afectada debe describir claramente a su médico todos los síntomas que ha sufrido, sobre todo si los síntomas no están presentes durante la visita al médico.

Cuando se sospecha esclerosis múltiple, se evalúa a fondo el sistema nervioso (exploración neurológica) durante la exploración física. Se explora la parte posterior del ojo (retina) con un oftalmoscopio. El disco óptico (el lugar donde el nervio óptico se une a la retina) puede estar excepcionalmente pálido, lo que indica una lesión del nervio óptico.

La resonancia magnética nuclear (RMN) es la mejor prueba de imagen para detectar la esclerosis múltiple. Por lo general, detecta áreas de desmielinización en el cerebro y la médula espinal. Sin embargo, la RMN no permite determinar si la desmielinización ha estado allí durante mucho tiempo y es estable o si es muy reciente y sigue progresando. La RMN tampoco puede determinar si se requiere tratamiento inmediato. Por lo tanto, los médicos pueden inyectar gadolinio (un agente de contraste paramagnético) en el torrente sanguíneo y hacer una resonancia magnética nuclear de nuevo. El gadolinio ayuda a distinguir las zonas de desmielinización reciente de las áreas de desmielinización de larga duración. Esta información ayuda a los médicos a planificar el tratamiento.

A veces, la desmielinización se detecta cuando se realiza una RMN por otra razón, antes de que la esclerosis múltiple haya causado algún síntoma.