Introducción a las inmunodeficiencias

Las estrategias para evitar y tratar las infecciones dependen del tipo de inmunodeficiencia. Por ejemplo, si la inmunodeficiencia se debe a una carencia de anticuerpos, existe riesgo de contraer infecciones bacterianas. Las siguientes estrategias pueden contribuir a reducir el riesgo:

Practicar una buena higiene personal (incluyendo un cuidado dental concienzudo)

No consumir alimentos demasiado crudos

No beber agua que pueda estar contaminada

Evitar el contacto con personas que tienen infecciones

Recibir de forma periódica un tratamiento con un concentrado de inmunoglobulinas (anticuerpos obtenidos de la sangre de personas con un sistema inmunitario sano) por vía intravenosa o subcutánea

Se administran vacunas si la inmunodeficiencia específica no afecta a la producción de anticuerpos. Las vacunas se administran para estimular al organismo a producir anticuerpos que reconozcan y ataquen a las bacterias o virus específicos. Si el sistema inmunitario de la persona no puede producir anticuerpos, la administración de una vacuna no da como resultado la producción de anticuerpos y puede incluso provocar una enfermedad. Por ejemplo, si un trastorno no afecta a la producción de anticuerpos, a las personas con ese trastorno se les administra la vacuna contra la gripe una vez al año. Los médicos también pueden administrar la vacuna a los familiares que conviven con la persona y a las personas que tienen un contacto estrecho con esta.

En general, a las personas con anomalías en los linfocitos B o T no se les administran vacunas que contienen microorganismos vivos pero atenuados (virus o bacterias), ya que estas vacunas pueden causarles una infección. Entre estas vacunas se incluyen la antirrotavírica, la triple vírica, la vacuna contra la varicela, un tipo de vacuna contra la varicela-zóster (culebrilla) y la vacuna con el bacilo de Calmette-Guérin (BCG), así como la vacuna contra la gripe administrada como aerosol nasal y la vacuna contra el virus de la polio administrada por vía oral. La vacuna oral contra el virus de la polio ya no se utiliza en Estados Unidos, pero sigue utilizándose en otras zonas del planeta.