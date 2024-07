Trastornos por el uso de sustancias

La abstinencia se refiere a los síntomas que se desarrollan cuando se deja de tomar una sustancia o se toma una dosis mucho menor de la que se tomaba habitualmente. La abstinencia causa varios síntomas desagradables que varían dependiendo de cuál sea la sustancia utilizada. La abstinencia a algunas drogas (como el alcohol o los barbitúricos) puede ser grave e incluso constituir una amenaza para la vida. La mayoría de las personas que experimentan abstinencia saben que el hecho de tomar una cantidad de la sustancia va a reducir sus síntomas.

Si se produce o no abstinencia depende solo de la sustancia y de durante cuánto tiempo se ha estado utilizando, no de si la persona presenta un trastorno por uso de sustancias, de si el uso de la sustancia es recreativo o no, o de si la sustancia es ilegal. Algunos medicamentos recetados, particularmente los opiáceos, sedantes y estimulantes, pueden dar lugar a síntomas de abstinencia incluso cuando se toman según lo prescrito, por razones médicas legítimas y durante períodos de tiempo relativamente cortos (menos de 1 semana en el caso de los opiáceos).

De las personas que sufren síntomas de abstinencia antes se decía que presentaban dependencia física de la sustancia. Sin embargo, la palabra "dependencia" tiene connotaciones negativas que sugieren el uso ilícito de drogas, por lo que los médicos prefieren evitar esta terminología.