Envejecimiento y medicamentos

Benefits Check Up (The National Council on Aging) : (Chequeo de beneficios [Consejo Nacional sobre el Envejecimiento]): información y herramientas de búsqueda para encontrar programas y recursos de ventajas

National Institute on Aging—Tracking Your Medications : (Instituto Nacional para el Envejecimiento-Seguimiento de su medicación): proporciona orientación y una hoja de trabajo para el seguimiento y el control de los fármacos

How to Dispose of Unused Medicines from the Food and Drug Administration (FDA): (Información de la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos [FDA] sobre la gestión de residuos correspondientes a medicamentos): Vídeos e información sobre programas de recuperación de fármacos y gestión de residuos de fármacos