El alcohol (etanol) es un depresivo (ralentiza el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso). El consumo de grandes cantidades de forma rápida o regular puede causar problemas de salud, incluyendo daño orgánico, coma y muerte.

La genética y las características personales son importantes en el desarrollo de los trastornos relacionados con el alcohol.

Beber demasiado alcohol puede causar somnolencia o agresividad, afectar la coordinación y las funciones mentales e interferir en el trabajo, en las relaciones familiares y en otras actividades.

Beber demasiado alcohol durante un largo periodo de tiempo puede dar lugar al desarrollo de dependencia al alcohol y causar lesiones en el hígado, el cerebro y el corazón.

Los médicos pueden emplear cuestionarios o medir el nivel de alcohol en sangre para identificar a las personas con trastornos asociados al consumo de alcohol.

El tratamiento inmediato de la sobredosis puede consistir en asistencia con ventilación, sueros, tiamina y, en ocasiones, otras vitaminas (para corregir las carencias relacionadas con el consumo crónico de alcohol) y, para los síntomas de abstinencia, benzodiazepinas.

Los programas de desintoxicación y rehabilitación pueden ayudar a las personas que padecen trastornos graves asociados al consumo de alcohol.

(Véase también Uso y abuso de drogas y otras sustancias.)

Cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos son bebedores habituales, un 20% son ex bebedores y de un 30 a un 35% nunca han bebido alcohol. Beber cantidades elevadas de alcohol (más de 2 a 6 bebidas al día) durante periodos prolongados de tiempo puede provocar lesiones en varios órganos, especialmente el hígado, el corazón y el cerebro. No obstante, beber una cantidad moderada de alcohol puede reducir el riesgo de muerte asociada a trastornos cardíacos y vasculares (cardiovasculares). Sin embargo, no se recomienda consumir alcohol con este propósito, sobre todo cuando existen otras medidas más seguras y efectivas disponibles.

Trastornos relacionados con el alcohol La mayoría de las personas no consume suficiente alcohol o con la frecuencia suficiente para que su salud y sus actividades cotidianas se vean afectadas. Sin embargo, en Estados Unidos aproximadamente el 14% de los adultos tienen problemas con el consumo de alcohol (trastorno por consumo de alcohol, también conocido como alcoholismo). Los varones son de dos a cuatro veces más propensos que las mujeres a desarrollar un trastorno de alcoholismo. Las personas afectadas por el consumo de alcohol y otros trastornos por consumo de sustancias continúan consumiendo una sustancia a pesar de los problemas asociados a dicho consumo. El alcoholismo puede llevar a muchos comportamientos y efectos destructivos: Conducir ebrio

Lesiones producidas en caídas, peleas o accidentes de tráfico

Violencia, incluida la violencia doméstica la embriaguez puede alterar las relaciones familiares y sociales. La tasa de divorcio es un 50% más elevada cuando uno de los cónyuges es un bebedor empedernido. El absentismo extremo del trabajo puede conducir al desempleo. Tabla Clasificación de los trastornos relacionados con el alcohol ¿Sabías que...?

Poblaciones especiales Los niños pequeños que beben alcohol (generalmente de modo accidental) tienen un riesgo significativo de presentar hipoglucemia grave y coma. Las mujeres pueden ser más sensibles que los hombres a los efectos del alcohol, independientemente de su peso. Los ancianos pueden ser más sensibles a los efectos del alcohol que los adultos jóvenes. Las mujeres que beben alcohol durante el embarazo tienen un mayor riesgo de dar a luz un bebé con síndrome de alcoholismo fetal. Aunque la sensibilidad a los efectos del alcohol puede variar con la edad, todos los grupos de edad pueden padecer los trastornos relacionados con su consumo. Cada vez más, el consumo y abuso de fármacos y otras sustancias entre los adolescentes se ha relacionado con consecuencias especialmente desastrosas. Los que empiezan a beber a una edad temprana (sobre todo en la edad preadolescente) tienen más predisposición a ser dependientes del alcohol en la edad adulta.

Causas del trastorno por consumo de alcohol El trastorno relacionados con el consumo de alcohol se relaciona hasta cierto punto con aspectos hereditarios. Los familiares directos de las personas con trastorno por consumo de alcohol son más propensos a padecer trastorno asociado al consumo de alcohol que la población general y dicho trastorno se desarrolla con mayor probabilidad en los hijos biológicos de las personas con trastorno por consumo de alcohol que en los adoptados. Algunas investigaciones sugieren que las personas con riesgo de trastorno por consumo de alcohol se intoxican con menos facilidad que las que no son bebedores problemáticos. Es decir, su cerebro es menos sensible a los efectos del alcohol. Los familiares directos de las personas con trastorno por consumo de alcohol pueden tener esta característica. Ciertos factores y rasgos de la personalidad pueden predisponer a una persona a padecer un trastorno por consumo de alcohol. Las personas con trastorno por consumo de alcohol tienden a sentirse aisladas, solas, tímidas, deprimidas u hostiles. Pueden exhibir comportamientos autodestructivos. No se sabe con certeza si tales rasgos son la causa del trastorno por consumo de alcohol o su consecuencia.

Síntomas del trastorno por consumo de alcohol El alcohol origina tres tipos básicos de problemas: Los que se presentan de manera inmediata cuando las personas beben demasiado en un momento determinado (intoxicación y sobredosis)

Los que se presentan a lo largo de un periodo prolongado de tiempo cuando se consumen cantidades excesivas de manera regular

Los que aparecen al interrumpir bruscamente un consumo intenso y prolongado (abstinencia) Efectos inmediatos El alcohol tiene efectos casi inmediatos, ya que se absorbe a mayor velocidad de lo que se procesa (metaboliza) y se elimina del cuerpo. Como resultado, los valores de alcohol en la sangre aumentan rápidamente. Los efectos pueden aparecer al cabo de minutos de haber bebido. Los efectos varían ampliamente en función de cada persona. Por ejemplo, los que beben de manera regular (2 o más bebidas al día) se ven afectados en menor medida por una determinada cantidad de alcohol, que los que normalmente no beben o que lo hacen solo de manera social, un fenómeno denominado tolerancia. Quienes han desarrollado tolerancia al alcohol pueden tener también tolerancia a otras drogas que enlentecen la función neurológica, como los barbitúricos o las benzodiazepinas. Los efectos varían según la concentración de alcohol en el torrente sanguíneo, que generalmente se expresa en Estados Unidos en términos de miligramos por decilitro (1/10 litros de sangre), abreviado como mg/dL, y en otras partes del mundo como milimoles por litro, abreviado mmol/L. Los niveles reales en sangre necesarios para originar síntomas varían en gran medida según la tolerancia, pero en los consumidores típicos que no han desarrollado tolerancia, los siguientes síntomas son comunes: De 20 a 50 mg/dL (4,3 a 10,9 mmol/L): calma, ligera somnolencia, cierta disminución en la coordinación motora fina y alteración de la capacidad para conducir

De 50 a 100 mg/dL (10,9 a 21,7 mmol/L): deterioro del juicio y disminución mayor de la coordinación

De 100 a 150 mg/dL (21,7 a 32,6 mmol/L): marcha inestable, dificultad para hablar, pérdida de las inhibiciones conductuales y deterioro de la memoria

De 150 a 300 mg/dL (32,6 a 65,1 mmol/L): delirio y letargo (probable)

De 300 a 400 mg/dL (65,1 a 86,8 mmol/L): a menudo, pérdida del conocimiento

≥ 400 mg/dL (≥ 86,8 mmol/L): posiblemente mortal Los vómitos son frecuentes en las intoxicaciones alcohólicas moderadas a graves. Debido a que la persona puede encontrarse somnolienta, el material vomitado puede introducirse en los pulmones (aspirado), en ocasiones provocando una neumonía e incluso a la muerte. En Estados Unidos, todos los estados definen el hecho de conducir con un contenido de alcohol en sangre (BAC, por sus siglas en inglés) igual o superior a 80 mg/dL (17,4 mmol/L; 0,08%) como un delito, si bien las leyes y penas estatales específicas varían. Sobredosis En personas que no beben alcohol regularmente, un nivel de alcohol en la sangre de 300 a 400 mg/dL (65,1 a 86,8 mmol/L) causa a menudo inconsciencia y un nivel de alcohol en la sangre igual o superior a 400 mg/dL (≥ 86,8 mmol/L) puede ser mortal. La muerte puede sobrevenir como consecuencia de la respiración alterada o los ritmos anómalos del corazón (arritmia cardíaca), especialmente cuando se bebe una gran cantidad de alcohol de forma rápida. La ingesta de grandes cantidades de alcohol da lugar a presión arterial baja y niveles bajos de azúcar en la sangre. Los efectos de un determinado nivel de alcohol en sangre son distintos en bebedores habituales. Muchos parecen no estar afectados y funcionar con normalidad con niveles relativamente elevados (como 300 o 400 mg/dL) L (65,1 a 86,8 mmol/L). El alcohol, incluso en dosis moderadas, altera la formación de la memoria a corto plazo, lo que puede causar lapsus de memoria. El individuo intoxicado puede parecer gregario y locuaz pero tendrá un recuerdo limitado del lapsus de memoria. Efectos a largo plazo El consumo prolongado de cantidades excesivas de alcohol lesiona muchos órganos del cuerpo, sobre todo el hígado (hepatopatía relacionada con el alcohol). Dado que es probable que no se siga una dieta adecuada, también es posible que desarrollen déficits vitamínicos y otras deficiencias nutricionales. La hepatopatía relacionada con el alcohol incluye la inflamación del hígado (hepatitis), el hígado graso y cicatrización hepática (cirrosis). Un hígado dañado por el alcohol tiene menos capacidad para eliminar los productos tóxicos residuales que pueden originar disfunción neurológica (encefalopatía hepática) del organismo. Las personas que desarrollan encefalopatía hepática pueden manifestar embotamiento, somnolencia, estupor y confusión, y terminar por entrar en estado comatoso. El coma hepático amenaza la vida de la persona y debe ser tratado de forma inmediata. Por lo general, las personas con insuficiencia hepática también tienen colgajo hepático (asterixis). Cuando se extienden los brazos y las manos, estas caen bruscamente, para volver a continuación a su posición original. El aleteo hepático se asemeja a un temblor pero no es lo mismo. La cirrosis del hígado (hepática) provoca el aumento de la presión en los vasos sanguíneos próximos al hígado (hipertensión portal). La presión acumulada en estos vasos sanguíneos puede causar inflamación de los vasos sanguíneos del estómago y del esófago (varices). Estos vasos hinchados pueden romperse y sangrar de manera intensa, provocando vómitos de sangre. La hemorragia representa un problema especial, ya que el hígado lesionado no sintetiza de manera suficiente las sustancias necesarias para la coagulación de la sangre. El consumo excesivo de alcohol puede causar una inflamación del páncreas (pancreatitis). La persona puede desarrollar dolor abdominal intenso con vómitos. El consumo excesivo de alcohol también puede causar daño a los nervios y a partes del cerebro. Cuando se ven afectados los nervios de los brazos y las piernas (nervios periféricos), la persona puede notar pérdida de sensibilidad o sentir hormigueo en las manos y los pies. Puede desarrollarse temblor crónico. La lesión en la parte del encéfalo que coordina el movimiento (cerebelo) puede conducir al movimiento mal controlado de brazos y piernas y alterar el equilibrio. El consumo intenso y prolongado de alcohol puede dar lugar a un daño cerebral irreversible y psicosis. También puede lesionar el revestimiento (vaina de mielina) de los nervios en el cerebro, lo que origina un trastorno denominado enfermedad Marchiafava-Bignami. Las personas con este trastorno sufren agitación, confusión y demencia. Algunas presentan convulsiones y caen en coma antes de morir. El consumo intenso y prolongado de alcohol puede provocar un déficit grave de tiamina, una vitamina B. Este déficit puede conducir a la encefalopatía de Wernicke (una enfermedad que se caracteriza por confusión, incapacidad de coordinar la marcha o dificultad para coordinar el movimiento ocular), la cual, si no se trata rápidamente, puede provocar síndrome de Korsakoff, coma o incluso la muerte. Una depresión existente puede empeorar a causa del consumo de alcohol, y las personas con trastorno por consumo de alcohol tienen una probabilidad más alta de sufrir depresión que los no alcohólicos. Dado que los trastornos asociados al consumo de alcohol, especialmente el consumo compulsivo, provoca a menudo intensos sentimientos de remordimiento durante los periodos en los que no se toma alcohol, las personas con trastorno por consumo de alcohol son propensos al suicidio incluso en periodos de abstinencia. En una mujer embarazada, el consumo de alcohol puede causar graves problemas en el feto en desarrollo, como bajo peso al nacer, talla pequeña, cabeza pequeña, lesiones cardíacas y musculares y cociente intelectual bajo o discapacidad intelectual. Estos efectos se denominan síndrome alcohólico fetal. Por lo tanto, se recomienda evitar el alcohol durante el embarazo. Tabla Efectos del abuso o consumo prolongado de alcohol Síntomas de abstinencia Si la persona que bebe de manera continua durante un periodo de tiempo interrumpe bruscamente el consumo, es probable que aparezcan síntomas de abstinencia. Por ejemplo, la abstinencia puede manifestarse durante la hospitalización (por ejemplo, en cirugías programadas), dado que los bebedores no pueden obtener alcohol. Los síntomas de abstinencia varían de leves a graves. La abstinencia grave del alcohol no tratada puede resultar mortal. El síndrome de abstinencia entre leve y moderado comienza por lo general dentro de las 6 horas posteriores a dejar de beber. Los síntomas leves son temblor, dolor de cabeza, debilidad, sudoración y náuseas. Algunos sufren convulsiones (llamadas epilepsia alcohólica o convulsiones relacionadas con el alcohol). La alucinosis relacionada con el alcohol puede aparecer en los bebedores de alto consumo que dejan la bebida. Oyen voces que parecen acusadoras y amenazantes, lo que les causa aprensión y terror. La alucinosis relacionada con el alcohol puede durar días, y se puede controlar con fármacos antipsicóticos, como la clorpromazina o la tioridazina. El delirium tremens (DT) es el conjunto de síntomas de abstinencia más grave. Habitualmente, el delirium tremens no comienza de manera inmediata; más bien se manifiesta cerca de las 48-72 horas posteriores a la interrupción del consumo de alcohol. Al principio, la persona está ansiosa. Después, está cada vez más confusa, no duerme bien, tiene pesadillas aterradoras, sudoración excesiva y depresión. La frecuencia del pulso se acelera, la presión arterial aumenta y suele aparecer fiebre. El episodio puede ir en aumento hasta incluir alucinaciones efímeras, ilusiones que originan miedo y agitación, y desorientación con alucinaciones visuales que pueden llegar a ser terroríficas. Los objetos visualizados en la penumbra pueden parecer particularmente aterradores, y aparece una confusión extrema. Su sentido del equilibrio se encuentra afectado, en ocasiones haciéndole pensar que el suelo se mueve, que las paredes se caen o que la habitación está rotando. A medida que progresa el delirio, aparece un temblor persistente en las manos, que a veces se extiende a la cabeza y el resto del cuerpo. La mayoría de las personas sufren una grave falta de coordinación. El delirium tremens puede ser mortal, particularmente si no se trata.

Detección del trastorno por consumo de alcohol Algunas personas ignoran que su ingesta de alcohol puede ser un problema. Otras lo saben, pero no quieren admitir que tienen un problema con el alcohol. Por ello, los profesionales de la salud no esperan a que las personas les pidan ayuda. Pueden sospechar trastorno asociado al consumo de alcohol en aquellas personas cuyo comportamiento cambia de manera inexplicable o se vuelve autodestructivo. También pueden sospecharlo cuando ciertos problemas médicos, como la hipertensión o la inflamación de la mucosa gástrica (gastritis) no responden al tratamiento habitual. Algunos médicos investigan y preguntan periódicamente a sus pacientes acerca del consumo de alcohol para detectar posibles problemas relacionados con el mismo. Las preguntas pueden incluir: Como media, ¿cuántos días por semana bebe usted alcohol?

Cuando bebe usted en un día cualquiera, ¿cuántas bebidas alcohólicas toma?

¿Cuál es el número máximo de bebidas consumidas por usted en alguna ocasión durante el mes pasado? Si el médico sospecha un trastorno por consumo de alcohol, puede hacer preguntas más específicas sobre las consecuencias del consumo de alcohol, como las siguientes: ¿Ha sentido usted alguna vez que debe disminuir su consumo de bebidas alcohólicas?

¿Le molesta que critiquen que está bebiendo?

¿En algún momento se ha sentido culpable por beber?

¿Alguna vez se ha tomado una copa al despertar (la primera bebida por la mañana) para estabilizar sus nervios o para deshacerse de una resaca? Dos o más respuestas afirmativas a estas preguntas indican un diagnóstico probable de trastorno de alcoholismo.

Diagnóstico del trastorno por consumo de alcohol Autoinforme de intoxicación alcohólica

Análisis de sangre

Cuestionarios de detección La intoxicación aguda por alcohol por lo general es evidente en función de lo que la persona o sus amigos le cuentan al médico y de los resultados de la exploración física. Si no está claro por qué la persona actúa de manera anómala, el médico puede hacer pruebas para descartar otras posibles causas de los síntomas, como hipoglucemia o traumatismos craneales. Las pruebas pueden incluir análisis de sangre para determinar la cantidad de alcohol y el nivel de azúcar en sangre, análisis de orina para determinadas sustancias tóxicas, y una tomografía computarizada (TC) craneal. El médico no puede dar por hecho la intoxicación solo porque el aliento huela a alcohol. A efectos legales (por ejemplo, cuando la persona está involucrada en colisiones de vehículos o actúa de manera anómala en su ámbito laboral), se pueden medir los niveles de alcohol en sangre o bien estimarlos a través de una muestra de aire espirado. A las personas con alcoholismo de larga duración se les puede hacer análisis de sangre para detectar deficiencias en la función hepática y poner de manifiesto el posible daño producido en otros órganos. Si los síntomas son muy graves, se puede realizar una prueba de diagnóstico por la imagen, como una TC, para descartar una lesión neurológica o una infección.

Tratamiento del trastorno por consumo de alcohol El tratamiento puede tener sentido en las situaciones siguientes: Personas que son llevadas a la consulta porque sufren síntomas relacionados con las concentraciones de alcohol en sangre.

Personas que acuden porque padecen síntomas de abstinencia intolerables. No obstante, las personas que desarrollan síntomas de abstinencia alcohólica generalmente se tratan a sí mismos bebiendo.

Personas que acuden porque no desean continuar bebiendo. Tratamiento de urgencia Se requiere tratamiento de emergencia cuando aparecen síntomas graves debidos al consumo de cantidades muy elevadas de alcohol o síntomas entre moderados y graves relacionados con la abstinencia de alcohol. No existe un antídoto específico para la intoxicación aguda: Observación y control hasta que la persona esté sobria

El café y otros remedios caseros no revierten los efectos del alcohol.

Si la persona está en estado de coma o su respiración se encuentra disminuida, puede requerir intubación de la vía aérea para prevenir la asfixia por vómitos u otras secreciones y para ayudarla a respirar.

Si es necesario, se administran líquidos por vía intravenosa para prevenir o tratar la deshidratación o la presión arterial baja.

A los presuntos bebedores crónicos de alcohol se les administra tiamina para prevenir la encefalopatía de Wernicke. A menudo, el médico también añade magnesio a los sueros (que ayuda al organismo a la utilización de la tiamina) y multivitaminas (para las posibles deficiencias de vitaminas). El médico a menudo prescribe benzodiazepinas (sedantes leves) durante unos días para tratar los síntomas de abstinencia alcohólica, ya que disminuyen la agitación y ayudan a evitar algunos síntomas de abstinencia, las convulsiones y el delirium tremens. Dado que se puede desarrollar dependencia a las benzodiazepinas, estos medicamentos se utilizan solo durante un periodo corto de tiempo. En ocasiones se administran medicamentos antipsicóticos a las personas con alucinosis relacionada con el alcohol. El delirium tremens puede poner en peligro la vida, y se trata enérgicamente para controlar la fiebre alta y la agitación intensa. Si es posible, se trata en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento suele consistir en lo siguiente: Dosis altas de benzodiazepinas y barbitúricos administradas por vía intravenosa

Dosis altas de vitaminas (sobre todo de tiamina)

Sueros por vía intravenosa

Medidas de enfriamiento externo, como una manta de enfriamiento

Medicamentos para controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial

Tratamiento de las complicaciones (como pancreatitis, neumonía y convulsiones) Con este tratamiento, el delirium tremens generalmente comienza a resolverse entre las 12 y las 24 horas desde su comienzo, pero los casos graves pueden durar de 5 a 7 días. La mayor parte de las personas no recuerdan lo sucedido durante la abstinencia grave una vez esta se ha resuelto. Una vez resueltos los problemas médicos urgentes, el tratamiento adicional depende de la gravedad del consumo de alcohol y de otros trastornos médicos y de salud mental de la persona. Si no se ha desarrollado dependencia al alcohol, el médico puede hablar de las consecuencias graves del alcoholismo, recomendando modos de reducir o interrumpir su consumo, y programando citas de seguimiento para ver cómo va evolucionando. A las personas con un consumo más intenso de alcohol, especialmente aquellas que tienen afecciones médicas y de salud mental coexistentes, se les puede recomendar un programa de desintoxicación y rehabilitación. ¿Sabías que...? Desintoxicación y rehabilitación En la primera fase de desintoxicación y rehabilitación, se retira completamente el alcohol, y se trata cualquier síntoma de abstinencia. A continuación, las personas con trastorno por consumo de alcohol tienen que aprender la manera de modificar su conducta. Sin ayuda, la mayoría de los bebedores problemáticos recaen en pocos días o semanas. Los programas de rehabilitación, que combinan psicoterapia con supervisión médica, pueden resultar útiles. Se advierte de la dificultad que supone la interrupción del consumo y también se enseñan alternativas para aumentar la motivación para dejar de beber y evitar las situaciones que puedan desencadenar el consumo. El tratamiento se adapta a cada individuo. Estos programas también incluyen el apoyo de la familia y de los amigos. Los grupos de autoayuda, como el de Alcohólicos Anónimos, también pueden ayudar. En ocasiones, determinados medicamentos (disulfiram, naltrexona, acamprosato y clonidina) pueden ayudar a las personas con trastorno por consumo de alcohol a evitar el consumo de alcohol. No obstante, los medicamentos por lo general solo ayudan a las personas motivadas y que cooperan, y los fármacos se utilizan como parte de un régimen de asesoramiento psicoterapéutico intensivo y permanente. Los resultados son variables. El disulfiram disuade de consumir alcohol porque interfiere con el metabolismo del alcohol, haciendo que se produzca acetaldehído (una sustancia que resulta de la degradación del alcohol) en la sangre. El acetaldehído hace que la persona se sienta enferma. Cuando han tanscurrido entre 5 y 15 minutos desde que la persona que ha tomado disulfiram bebe alcohol, la acumulación de acetaldehído causa Enrojecimiento facial

Dolor de cabeza (cefalea) palpitante

Aumento de la frecuencia cardíaca

Respiración rápida

Sudoración Pueden aparecer náuseas y vómitos entre 30 y 60 minutos más tarde. Estas reacciones incómodas y potencialmente peligrosas duran entre 1 y 3 horas. El malestar que se produce al consumir alcohol después de tomar disulfiram es tan intenso que pocas personas se arriesgan a tomar ni siquiera la pequeña cantidad que llevan algunos preparados de venta sin receta médica contra la tos y el catarro o algunos alimentos. El disulfiram debe tomarse todos los días a fin de que sea eficaz para dejar de beber. Las personas siguientes no deberían tomar disulfiram: Mujeres embarazadas

Las personas que tienen una enfermedad grave como insuficiencia cardíaca

Personas de edad avanzada La naltrexona altera los efectos del alcohol sobre ciertos productos químicos sintetizados por el cerebro (endorfinas) que pueden estar asociados con el ansia de alcohol y su consumo. Este fármaco es efectivo en la mayoría de los que lo consumen de manera continuada. Se puede administrar en una inyección mensual, de acción prolongada. La naltrexona, a diferencia del disulfiram, no hace que la gente se sienta enferma. Por lo tanto, una persona que toma naltrexona puede continuar bebiendo. Las personas que tienen hepatitis o determinadas enfermedades del hígado no deben tomar naltrexona. La clonidina es un fármaco que tiene efecto sobre ciertas partes del cerebro y que se indica normalmente para tratar la presión arterial elevada, pero puede contribuir a aliviar algunos de los efectos de la abstinencia de alcohol. Alcohólicos Anónimos: un camino hacia la recuperación