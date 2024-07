Asma infantil

No se comprende del todo el motivo por el cual algunos niños desarrollan un cuadro de asma, aunque se reconocen un cierto número de factores de riesgo:

Factores hereditarios y prenatales

Exposición a alérgenos

Infecciones víricas

Dieta

Si uno o ambos progenitores tienen asma, el riesgo de asma aumenta en sus hijos. Un niño cuya madre ha fumado durante el embarazo puede tener mayor probabilidad de tener asma. El asma también se ha asociado a otros factores relacionados con la madre, como su juventud, una nutrición materna inadecuada y la ausencia de lactancia materna. La prematuridad y el bajo peso al nacer son también factores de riesgo.

Igualmente, los niños que viven en ambientes urbanos son más propensos a desarrollar asma, en particular si pertenecen a grupos socioeconómicos bajos. Aunque no se conoce completamente, se cree que las malas condiciones de vida, la mayor exposición potencial a desencadenantes y un menor acceso a la atención sanitaria contribuyen a la mayor incidencia de asma en estos grupos. En Estados Unidos, el asma afecta a un mayor porcentaje de niños afroamericanos y puertorriqueños no hispanos.

Los niños que están expuestos desde una edad temprana a concentraciones elevadas de ciertos alérgenos, como los ácaros del polvo o las heces de las cucarachas, tienen más probabilidades de desarrollar asma. Sin embargo, los médicos han constatado que el asma es más común entre los niños que viven en ambientes muy limpios e higiénicos, donde están expuestos a menos enfermedades infecciosas que los niños que viven en ambientes donde hay una mayor exposición a enfermedades infecciosas. Por lo tanto, se considera que tal vez la exposición infantil a ciertas sustancias e infecciones en realidad puede ayudar al sistema inmunitario infantil a aprender a no reaccionar de forma exagerada a los factores desencadenantes.

La mayoría de los niños con un ataque de asma o que necesitan hospitalización por asma sufren una infección viral (generalmente por rinovirus o por el virus del resfriado común). Los niños con bronquiolitis a una edad temprana a menudo presentan sibilancias con infecciones víricas posteriores. Las sibilancias pueden interpretarse inicialmente como un cuadro asmático; sin embargo, estos niños no son más propensos que otros a tener asma durante la adolescencia.

El tipo de alimentación puede ser un factor de riesgo. Los niños que no consumen suficiente cantidad de vitaminas C y E y ácidos grasos omega-3 o que son obesos pueden correr un mayor riesgo de asma.