Trastorno de déficit de atención/hiperactividad (TDAH)

Fármacos psicoestimulantes

Modificación conductual

Las recomendaciones de tratamiento para los niños con trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) varían según la edad:

Niños en edad preescolar: el tratamiento inicial consiste en terapia conductual. Se puede considerar el uso de medicamentos si la respuesta a las intervenciones conductuales es insuficiente o si los síntomas son entre moderados y graves.

Niños en edad escolar: el tratamiento inicial es la terapia conductual combinada con medicamentos.

El Acta Federal para la Educación de Personas con Discapacidades [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] establece que los niños y adolescentes con trastorno de déficit de atención/hiperactividad tienen derecho a una educación gratuita y apropiada impartida en las escuelas públicas. La educación debe impartirse de la forma menos restrictiva posible y en ambientes no excluyentes, es decir, lugares donde los niños tienen la oportunidad de interaccionar con compañeros no discapacitados, con igual acceso a los recursos de la comunidad. La Americans with Disability Act (Ley para los estadounidenses con discapacidad) y la Section 504 of the Rehabilitation Act (Sección 504 de la ley de Rehabilitación) también proporcionan alojamiento en escuelas y otros lugares públicos.

Terapia con medicamentos Los fármacos psicoestimulantes representan el tratamiento farmacológico más eficaz. El metilfenidato y otros fármacos similares a las anfetaminas son los psicoestimulantes más prescritos. Tienen la misma eficacia y unos efectos secundarios parecidos. Se dispone de una serie de preparaciones de liberación lenta (acción prolongada), además de las formas regulares, que permiten la administración de una dosis diaria y pueden ayudar a prevenir el uso inadecuado. Los efectos secundarios de los fármacos psicoestimulantes pueden consistir en Alteraciones del sueño (como el insomnio)

Reducción del apetito

Dolor de cabeza (cefalea)

Dolor de estómago

Frecuencia cardíaca y presión arterial elevadas

Depresión, tristeza o ansiedad La mayoría de los niños no presentan efectos secundarios, a excepción de una posible disminución del apetito. Todos los efectos secundarios desaparecen cuando se suspende el medicamento. Sin embargo, cuando se toman en grandes dosis durante mucho tiempo, los estimulantes pueden retrasar el crecimiento del niño, y este crecimiento lento puede continuar hasta la edad adulta, por lo que los médicos controlan el peso y la estatura Si el niño crece lentamente o presena otros efectos secundarios significativos, los médicos pueden aconsejar unas vacaciones del tratamiento farmacológico. Unas vacaciones de fármacos consisten en detener la administración del fármaco estimulante en épocas en las que el niño no necesita estar tan atento y concentrado, por ejemplo durante los fines de semana o durante las vacaciones de la escuela. Sin embargo, algunos niños tienen grandes dificultades para funcionar incluso fuera de la escuela y no pueden tolerar vacaciones de los medicamentos. Se pueden utilizar otros fármacos para tratar la falta de atención y los síntomas de comportamiento. Estos medicamentos son La atomoxetina (un medicamento para el trastorno de déficit de atención/hiperactividad no estimulante)

Ciertos medicamentos que se suelen administrar para el tratamiento de la hipertensión, como la clonidina y la guanfacina

Antidepresivos

Medicamentos contra la ansiedad A veces se usan combinaciones de fármacos.