Introducción a la función y disfunción sexual en la mujer

Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women

Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women;

La disfunción sexual en las mujeres consiste en dolor durante el coito, contracciones dolorosas involuntarias (espasmos) de los músculos que rodean la vagina (vaginismo), falta de interés en el sexo (libido baja) y problemas relacionados con la excitación o el orgasmo. Para que se diagnostique un trastorno de disfunción sexual, estos problemas deben causar angustia a la mujer.

Los problemas sexuales en las mujeres pueden tener causas físicas, causas psicológicas o, a menudo, una combinación de ambas, en la que un tipo de causa afecta al otro.

Para diagnosticar problemas sexuales, los médicos a menudo hablan con la mujer y, a veces, con su pareja; con frecuencia se requiere una exploración pélvica cuando la mujer tiene dolor o problemas relacionados con el orgasmo.

El tratamiento de los problemas sexuales en las mujeres varía según la causa, pero puede incluir educación sobre la funcionalidad sexual, medicamentos, fisioterapia pélvica o psicoterapia o terapia sexual.

Las mujeres suelen tener preocupaciones sobre la funcionalidad sexual. Si los problemas son tan serios que causan angustia, se puede hablar de disfunción sexual. En Estados Unidos, cerca del 12% de las mujeres presentan disfunción sexual.

La disfunción sexual se puede describir y diagnosticar en términos de problemas específicos, como los siguientes:

Falta de interés en la actividad sexual y/o dificultad para excitarse (lo que se denomina trastorno del interés/de la excitación sexual)

Tensión involuntaria de los músculos que rodean la vagina o dolor durante la actividad sexual (lo que se denomina dolor genitopélvico/trastorno de penetración)

Dificultad para alcanzar el orgasmo a pesar del interés normal en la actividad sexual (llamado trastorno orgásmico femenino)

Disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos

Otra disfunción sexual (los médicos se refieren a esta como "otra disfunción sexual especificada o no especificada")

En la disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos, la disfunción sexual está relacionada con el inicio del consumo, el cambio de dosis o la interrupción del consumo de una sustancia (incluyendo drogas ilícitas) o medicamento.

En la categoría de otra disfunción sexual se encuentra la disfunción sexual que no se puede adscribir a las demás categorías. Incluye la disfunción sexual que no tiene una causa identificable o que no cumple con exactitud los criterios para un trastorno de disfunción sexual específico.

El trastorno persistente de la excitación genital es un trastorno poco frecuente que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero no se dispone de criterios específicos para el diagnóstico. Las mujeres con trastorno de excitación genital persistente experimentan una excitación física excesiva (indicada por un aumento del flujo sanguíneo a los órganos genitales y una mayor secreción vaginal), pero no existe deseo sexual. No se identifica ninguna causa para la excitación, y esta no suele resolverse después del orgasmo.

A menudo, las mujeres con disfunción sexual presentan características de más de un problema específico. Por ejemplo, las mujeres que sufren dolor durante las relaciones sexuales o tienen dificultad para excitarse suelen disfrutar menos del sexo y pueden tener dificultades para alcanzar el orgasmo.

La respuesta sexual de una mujer está fuertemente influenciada por su salud mental y por la calidad de su relación de pareja. El deseo inicial suele disminuir con la edad, pero aumenta con una nueva pareja a cualquier edad.

Función sexual normal La función sexual normal involucra a la mente (pensamientos y emociones) y al cuerpo (incluidos los sistemas nervioso, circulatorio y hormonal). La respuesta sexual incluye Deseo, también llamado interés o libido

Excitación

Orgasmo

Resolución Deseo (libido) El deseo es la inclinación a participar o a continuar con la actividad sexual. El interés o el deseo sexual puede desencadenarse por pensamientos, palabras, visiones, olores o por el tacto. El deseo puede ser evidente desde el principio o puede desarrollarse una vez comienzan la actividad y la estimulación sexual. En las mujeres, el deseo sexual y la excitación a menudo están estrechamente relacionados. La estimulación sexual puede desencadenar excitación y placer y respuestas físicas (como un aumento del flujo sanguíneo a la zona genital). El deseo de satisfacción sexual se desarrolla a medida que la actividad sexual y la intimidad continúan. Excitación La excitación, que tiene un componente subjetivo (la emoción sexual que se siente y en la que se piensa) y un componente físico (el aumento del flujo sanguíneo en la zona genital). El flujo sanguíneo puede aumentar sin ser consciente de ello y sin despertar sus sensaciones. En las mujeres, el incremento del flujo sanguíneo hace que el clítoris y las paredes vaginales se hinchen (en un proceso llamado congestión). El aumento del flujo sanguíneo también hace que aumenten las secreciones vaginales (que proporcionan lubricación). Esta respuesta reflexiva que causa congestión y lubricación se produce en cuestión de segundos después de un estímulo sexual. El hecho de que el cerebro detecte algo sexual, no necesariamente como una excitación erótica o subjetiva, desencadena esta respuesta. Durante esta respuesta, las mujeres más jóvenes suelen referir hormigueo y palpitaciones genitales. A medida que las mujeres envejecen, el flujo sanguíneo genital procedente de los estímulos sexuales disminuye, pero la lubricación en respuesta a los estímulos sexuales puede no disminuir. Orgasmo El orgasmo es el punto máximo o clímax de la excitación sexual. Justo antes del orgasmo, aumenta la tensión muscular de todo el cuerpo. Cuando el orgasmo comienza, los músculos que rodean la vagina se contraen rítmicamente. Las mujeres pueden tener varios orgasmos. Las hormonas liberadas durante el orgasmo pueden contribuir a la sensación de bienestar, relajación o fatiga que sigue (resolución). Resolución La resolución, que es una sensación de bienestar y de relajación muscular. La resolución normalmente sucede al orgasmo. Ahora bien, la resolución puede sobrevenir lentamente después de una actividad sexual excitante sin orgasmo. Algunas mujeres pueden responder a una estimulación adicional casi inmediatamente después de la resolución.

Causas Muchos factores causan o contribuyen a los diversos tipos de disfunción sexual. Tradicionalmente, las causas se dividen en físicas o psicológicas. Sin embargo, los dos tipos de causas no pueden separarse. Los factores psicológicos pueden causar cambios físicos en el cerebro, los nervios, las hormonas y, finalmente, los órganos genitales. Los cambios físicos pueden tener efectos psicológicos que, a su vez, pueden producir más efectos físicos. Algunos factores están más relacionados con el entorno que con la mujer. Además, la causa de la disfunción sexual a menudo es incierta. Factores psicológicos La depresión y la ansiedad contribuyen con frecuencia a la disfunción sexual. A veces, cuando la depresión se trata eficazmente, la disfunción sexual también mejora. Sin embargo, algunos tipos de antidepresivos (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) también pueden causar disfunción sexual. Diversos temores (el abandono, el rechazo o la pérdida de control) y la baja autoestima pueden contribuir a la disfunción sexual. Las experiencias anteriores pueden afectar al desarrollo psicológico y sexual, y causar problemas como los siguientes: Las experiencias sexuales negativas o de otro tipo, incluyendo los traumas sexuales, pueden conducir a una baja autoestima, vergüenza o culpa.

El abuso emocional, físico o sexual durante la infancia o la adolescencia puede enseñar a los niños a controlar y ocultar sus emociones (un mecanismo de defensa que resulta útil). Sin embargo, las mujeres que controlan y ocultan sus emociones pueden tener dificultad para expresar sus sensaciones sexuales.

Si se pierde a uno de los progenitores u otro ser querido durante la infancia, puede tenerse dificultad para empezar a intimar con una pareja sexual, porque se teme sufrir una pérdida similar, a veces sin ser conscientes de ello. Diversas preocupaciones sexuales pueden afectar la función sexual. Por ejemplo, puede haber preocupaciones sobre las consecuencias indeseadas del sexo (como el embarazo o una infección de transmisión sexual), o sobre el propio rendimiento sexual o el de la pareja. Los factores relacionados con la situación actual de la mujer (llamados factores de contexto) que pueden afectar la funcionalidad sexual son Autoimagen: por ejemplo, las mujeres pueden tener una baja autoimagen sexual si tienen una imagen corporal negativa, incontinencia urinaria, están teniendo problemas de fertilidad o se han sometido a cirugía para extirpar una mama, el útero u otra parte del cuerpo asociada al sexo.

La relación: se puede desconfiar o tener sentimientos negativos respecto a la pareja. También puede haber menos atracción hacia la pareja que al principio de la relación.

Entorno: el lugar puede no ser lo suficientemente erótico, privado o seguro para una expresión sexual.

Cultura: se puede pertenecer a una cultura que limite la actividad o la expresión sexual. Las culturas a veces hacen que las mujeres se sientan avergonzadas o culpables en relación a su sexualidad. La mujer y su pareja pueden provenir de culturas que tengan diferentes puntos de vista respecto a ciertas prácticas sexuales.

Preocupaciones o estrés emocional: la familia, el trabajo, la economía doméstica u otros factores pueden preocupar y, por tanto, alterar la excitación sexual. ¿Sabías que...? Factores físicos Diversas afecciones físicas, hormonas, medicamentos y drogas ilícitas pueden conducir a la disfunción sexual o contribuir a la misma. Los cambios hormonales, que pueden ocurrir con el envejecimiento o como resultado de una enfermedad, también pueden interferir. Después de la menopausia, las alteraciones en la vagina y las vías urinarias (lo que se denomina síndrome genitourinario de la menopausia) pueden afectar la funcionalidad sexual. Por ejemplo, los tejidos de la vagina se vuelven más delgados, secos y rígidos después de la menopausia, porque disminuyen los niveles de estrógenos. Esta afección, llamada atrofia vulvovaginal (o vaginitis atrófica), puede hacer que el coito resulte doloroso. Los síntomas urinarios que pueden ocurrir en la menopausia incluyen una necesidad imperiosa de orinar (urgencia urinaria) y frecuentes infecciones de las vías urinarias. Síntomas similares también pueden ser consecuencia de la extirpación de ambos ovarios y de los cambios hormonales que se producen después del parto (posparto). Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, un tipo de antidepresivo, suelen producir problemas con la función sexual. Estos fármacos pueden contribuir a varios tipos de disfunción sexual. El alcohol también puede causar problemas en la función sexual. Tabla ¿Cuáles son los factores que afectan la función sexual en la mujer?

Diagnóstico Entrevista con la mujer y, a veces, con su pareja

Exploración pélvica Por lo general, se diagnostica un trastorno de disfunción sexual cuando los síntomas han estado presentes durante al menos 6 meses y causan un malestar significativo. Algunas mujeres pueden no sentirse angustiadas o molestas por la disminución o la ausencia de deseo sexual, interés, excitación u orgasmo. En tales casos, no se diagnostica un trastorno. La disfunción sexual femenina puede caracterizarse por al menos uno de los factores siguientes: Dolor durante las actividades sexuales

Pérdida del deseo sexual

Alteración de la excitación

Incapacidad de alcanzar un orgasmo El diagnóstico de los trastornos de disfunción sexual incluye un interrogatorio detallado de la mujer y, a veces, de su pareja. En primer lugar, los médicos solicitan a la mujer que describa el problema con sus propias palabras. A continuación, los médicos preguntan acerca de los aspectos siguientes: Síntomas

Otros trastornos

Procedimientos ginecológicos y obstétricos realizados

Lesiones en el área pélvica

Trauma sexual

Consumo de drogas ilícitas

Relación con su pareja

Problemas de funcionalidad sexual en su pareja

Estado de ánimo

Autoestima

Relaciones infantiles

Experiencias sexuales pasadas

Rasgos de personalidad (como la capacidad de confiar, la tendencia a la ansiedad y la necesidad de sentir que se tiene el control) Los médicos practican una exploración pélvica para buscar anomalías en los órganos genitales externos e internos, como la vulva, la vagina y el cuello uterino. Los médicos a menudo pueden identificar de dónde viene el dolor. A algunas mujeres con dolor sexual o con antecedentes de traumas sexuales les resulta difícil someterse a una exploración pélvica. Esto se puede comentar con el médico antes de la exploración. Algunas de las estrategias para hacer más tolerable un examen pélvico son las siguientes: La mujer y su médico pueden comentar la exploración antes de que comience y acordar cómo comunicarse durante la exploración.

La mujer puede sostener un espejo para poder visualizar lo que ve el médico durante la exploración, permitiendo así que el médico le muestre cualquier problema detectado.

La mujer puede colocar su mano sobre la del médico para tener una mayor sensación de control durante la exploración. Sin embargo, si los médicos sospechan una infección de transmisión sexual u otra infección (como una infección por levaduras o bien vaginosis bacteriana), pueden introducir un espéculo (instrumento) en la vagina para poder visualizar la vagina y el cuello uterino (como se hace durante una prueba de Papanicolaou), y tomar una muestra de líquidos de la vagina o el cuello uterino y enviarla a un laboratorio para ser analizada.