Los síntomas del trastorno de despersonalización/desrealización pueden empezar de forma gradual o repentina. Los episodios pueden durar sólo unas horas o días, semanas, meses o años. Pueden consistir en despersonalización, desrealización o ambos.

La intensidad de los síntomas a menudo aumenta y disminuye. Cuando la enfermedad es grave, los síntomas pueden estar presentes y persistir con la misma intensidad durante años o incluso décadas.

Los síntomas de despersonalización incluyen

Sentirse desconectado del propio cuerpo, de la mente, de los sentimientos y/o de las sensaciones

Algunas personas lo describen diciendo que se sienten irreales o como autómatas, sin control sobre lo que hacen o dicen. Pueden sentirse emocionalmente o físicamente agarrotadas. Estas personas pueden describirse a sí mismas como si fueran observadores externos de su propia vida o como "muertos vivientes".

Los síntomas de desrealización incluyen

Sentirse desconectado del entorno (personas, objetos, o todo en general), que parece irreal.

La persona se puede sentir como si estuviera en un sueño o sumergido en la niebla o como si una pared de vidrio o un velo le separara de su entorno. El mundo parece sin vida, incoloro o artificial. El mundo le puede parecer distorsionado. Por ejemplo, los objetos pueden aparecer borrosos o inusualmente claros o bien planos o más grandes o más pequeños de lo que son en realidad. Los sonidos pueden parecer más fuertes o más suaves de lo que son. El tiempo puede parecer que transcurre demasiado lentamente o demasiado rápido.

Estos síntomas casi siempre provocan un gran malestar. Para algunas personas resultan insoportables. La ansiedad y la depresión son frecuentes. Muchos tienen miedo de que los síntomas sean consecuencia de un daño cerebral irreversible. A muchos les preocupa su existencia real o comprueban repetidamente si sus percepciones son reales.

El estrés, un estado de depresión o de ansiedad que empeora, un entorno nuevo o sobreestimulante y la falta de sueño pueden empeorar los síntomas.

Los síntomas son a menudo persistentes. Las personas afectadas pueden presentar síntomas de forma permanente o de forma intermitente, con periodos de tiempo asintomáticos.

A menudo las personas tienen grandes dificultades para describir sus síntomas y creen o temen volverse locas. No obstante, siempre permanecen conscientes de que sus experiencias de desconexión no son reales, sino que son solo reflejos de sus sensaciones. Esta conciencia de enfermedad es lo que distingue a los trastornos de despersonalización/desrealización del trastorno psicótico. Las personas afectadas por un trastorno psicótico, como la esquizofrenia, tienen pensamientos que no son coherentes con la realidad, pero no se dan cuenta de que son diferentes de los pensamientos habituales.