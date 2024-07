Introducción a la medicina alternativa, complementaria e integrativa

En 1992, se formó la Oficina de Medicina Alternativa en el seno de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses (National Institutes of Health, NIH) para investigar la efectividad y seguridad de las terapias alternativas. En 1998, esta oficina se convirtió en el Centro nacional de medicina alternativa y complementaria (National Center for Complementary and Alternative Medicine, NCCAM) y en 2015 fue renombrada como Centro Nacional de salud complementaria e integrativa (National Center for Complementary and Integrative Health) (NCCIH).

Efectividad La efectividad de los tratamientos de medicina alternativa es una cuestión importante. Muchas terapias de Medicina alternativa y complementaria han sido estudiadas y se ha demostrado que son ineficaces o faltas de consistencia. Algunas terapias han demostrado ser eficaces para unas enfermedades muy concretas. Sin embargo, estas terapias también se emplean a menudo para tratar otras afecciones y síntomas, incluso en ausencia de pruebas científicas para dichos usos, como ocurre a veces en la medicina convencional. Algunas terapias de medicina alternativa y complementaria no se han comprobado con estudios fiables. De todas maneras, la falta de estudios científicos fiables no demuestra que la terapia sea ineficaz. Se dice que muchas terapias de Medicina alternativa y complementaria se vienen practicando desde hace cientos o miles de años. Entre ellas se cuentan la acupuntura, la meditación, el yoga, la dietoterapia o terapia nutricional, el masaje y la medicina botánica (suplementos dietéticos). El hecho de tener una larga historia de uso se emplea a veces como corroboración de la eficacia de las terapias alternativas. No obstante, este argumento presenta limitaciones: El hecho de que una terapia haya sido empleada durante mucho tiempo no equivale, desde el punto de vista científico, a que su eficacia esté comprobada. Algunas terapias que se demostraron posteriormente ineficaces o dañinas se usaron previamente durante muchos años.

El período de tiempo que una terapia ha estado en uso puede ser difícil de establecer.

El uso de una terapia en la actualidad puede diferir de su uso en el pasado, de igual manera que la terapia en sí. Por lo tanto, las pruebas científicas obtenidas a partir de estudios fiables siguen siendo el criterio preferido para determinar si una terapia es eficaz. Sin embargo, los estudios fiables de las terapias de medicina alternativa y complementaria pueden ser difíciles de llevar a cabo, ya que se encuentran diversas dificultades, como principalmente las siguientes: Falta de apoyo y recursos financieros para la medicina alternativa y complementaria (MAC) entre las fuentes que financian a los investigadores médicos

Experiencia y conocimientos insuficientes para llevar a cabo investigación científica entre los defensores de la medicina alternativa y complementaria

La falta de regulaciones más flexibles para las pruebas de la eficacia de los productos o terapias de medicina alternativa y complementaria antes de su comercialización en comparación con las regulaciones que rigen los tratamientos de medicina convencional

Rendimientos financieros generalmente más bajos para las empresas que investigan en el ámbito de la medicina alternativa y complementaria que para las que lo hacen en el ámbito de los fármacos y los dispositivos La aplicación de los métodos de investigación convencional al estudio de la medicina alternativa y complementaria puede ser dificil por muchas razones adicionales, entre ellas las siguientes El mejor diseño de un estudio convencional es aquel en el que se compara el tratamiento con principio activo (como un fármaco o un tratamiento) con el tratamiento que utiliza placebo (una intervención que se realiza para simular un medicamento o un tratamiento aunque no contiene un medicamento o un tratamiento activos) o con el tratamiento en el que no se realiza una nueva intervención (un grupo de control). En algunas terapias de medicina alternativa y complementaria, como la medicine botánica o los preparados homeopáticos, el diseño de un placebo es relativamente sencillo. Sin embargo, el diseño de un placebo para un tratamiento físico como la acupuntura o la manipulación manual (quiropraxia o terapia quiropráctica) es más difícil. Diseñar un placebo para la meditación o un sistema integral de alimentación saludable es aún más difícil.

Separar los efectos del componente activo de una terapia de MAC de los del placebo es difícil. Por ejemplo, los terapeutas de medicina alternativa y complementaria suelen interactuar con las personas de una manera positiva y solidaria que se sabe que hace que las personas se sientan mejor, con independencia de qué otras terapias se usen. Este aspecto de la MAC puede verse como un efecto placebo.

El diseño de investigación convencional emplea el método del doble ciego. El doble ciego consiste en evitar que los sujetos de investigación y los profesionales sepan a qué personas se les dio tratamiento y qué tratamiento se les dio. Las personas y los profesionales generalmente esperan que el tratamiento activo sea mejor que el placebo. El doble-ciego reduce la probabilidad de que esta expectativa sesgue los resultados a favor del tratamiento. Sin embargo, el concepto de "ciego" cuando se trata de un terapeuta puede ser difícil de obtener. Por ejemplo, un profesional practicante de Reiki sabría si se está aplicando un tratamiento energético real. En tales casos, la eficacia del tratamiento debe ser evaluada por otro investigador del estudio que no sabe qué tratamiento se ha utilizado.

Las terapias y los diagnósticos de la medicina alternativa y complementaria (MAC) pueden no estar estandarizados. Por ejemplo, diferentes terapeutas emplean diferentes sistemas de acupuntura, y los contenidos y efectos de las preparaciones de productos naturales varían ampliamente. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, se han realizado muchos estudios bien diseñados de terapias de medicina complementaria y alternativa (como la acupuntura y la homeopatía). Por ejemplo, en un determinado estudio de acupuntura se ideó un placebo fiable mediante la colocación de una funda opaca contra la piel de la persona en un punto de acupuntura, lo que hizo posible el doble-ciego. Algunas fundas contenían una aguja que penetraba en la piel (tratamiento activo) y otras no (placebo). Para que las terapias de MAC se consideren eficaces, deben existir pruebas científicas de su mayor eficacia en comparación con el placebo o con el grupo de control. La falta de financiación para la realización de estudios bien diseñados de medicina alternativa y complementaria (MAC) se considera con frecuencia como una de las causas por la que dichos estudios no se llevan a cabo. Sin embargo, los productos de MAC son un negocio multimillonario, lo que sugiere que la falta de rentabilidad no debería ser una razón por la cual las compañías no estudian dichos productos. Sin embargo, la rentabilidad general es mucho mayor para el desarrollo de fármacos convencionales que para los productos de medicina alternativa y complementaria.