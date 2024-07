La tomografía computarizada (TC) de haz de electrones detecta la cantidad de depósitos de calcio presente en las arterias coronarias. La cantidad de calcio presente (puntuación de calcio) es prácticamente proporcional a la probabilidad de padecer angina de pecho o infarto de miocardio. Sin embargo, puesto que puede haber depósitos de calcio incluso cuando las arterias no tienen estrechamientos muy grandes, la puntuación no predice realmente la necesidad de realizar una ICP o un injerto de revascularización coronaria. Los médicos pueden considerar el uso de la TC con haz de electrones como una herramienta de cribado en personas con riesgo intermedio de arteriopatía coronaria, personas con síntomas de arteriopatía coronaria cuya prueba de esfuerzo no fue concluyente y algunas personas con síntomas atípicos de arteriopatía coronaria. No se recomienda realizar una TC de haz de electrones en todos los casos con independencia de los síntomas, en parte porque expone a los pacientes a algo de radiación.

En la TC multidetector o angiografía por TC se utiliza una TC de alta velocidad con muchos detectores pequeños que identifican con precisión el estrechamiento de las arterias coronarias. Es una técnica no invasiva y muy precisa a la hora de descartar los estrechamientos coronarios como causa de los síntomas (sobre todo, cuando no se puede realizar una prueba de esfuerzo o si la prueba de esfuerzo no fue concluyente). Además, permite determinar si un stent o un injerto de revascularización (bypass) está bloqueado, observar la anatomía venosa coronaria y cardíaca y evaluar si los ateromas contienen calcio. Sin embargo, no puede utilizarse en mujeres embarazadas o en personas que no puedan contener la respiración entre 15 y 20 segundos 3 o 4 veces durante el procedimiento. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la prueba no funciona de forma adecuada si el corazón late demasiado rápido, por lo que, si la frecuencia cardíaca es mayor de 65 latidos por minuto, se administran fármacos que la ralentizan. En el caso de que estos fármacos no se toleren o de que la frecuencia cardíaca sea baja, la prueba no puede realizarse. Además, conlleva la exposición a cantidades considerables de radiación.

La resonancia magnética nuclear (RMN) cardíaca es una técnica útil para evaluar el corazón y los vasos de gran calibre que emergen de él (la aorta y las arterias pulmonares). Esta técnica evita cualquier exposición a la radiación. Si existe arteriopatía coronaria, la RMN permite evaluar el estrechamiento de las arterias, medir el flujo sanguíneo que circula por ellas y valorar si la cantidad de oxígeno que recibe el corazón es adecuada. También permite detectar anomalías en el movimiento de las paredes cardíacas durante la realización de un esfuerzo (lo que indica un aporte insuficiente de sangre en esa área) y si las áreas del miocardio dañadas por un infarto de miocardio pueden llegar a recuperarse (prueba de viabilidad).