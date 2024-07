Ronchas (urticaria)

Las ronchas y el angioedema pueden ser debidos a reacciones alérgicas.

Pueden aparecer ronchas cuando se inhalan, consumen, inyectan o tocan determinados agentes químicos. Estos agentes pueden estar en el ambiente, alimentos, productos (incluso medicamentos), insectos, plantas u otras fuentes, y son inofensivos para la mayoría de las personas. No obstante, si se es sensible a ellos, estos agentes químicos (denominados desencadenantes o alérgenos) causan una reacción alérgica. Es decir, el sistema inmunitario reacciona a los agentes químicos de forma exagerada.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la urticaria no forma parte de una reacción alérgica y no se puede identificar un alérgeno (la causa de la reacción alérgica). Por ejemplo, pueden ser el resultado de trastornos autoinmunitarios. En estos trastornos, el sistema inmunitario no funciona correctamente, considera a los tejidos del propio cuerpo como extraños y los ataca. Además, algunos fármacos provocan ronchas directamente sin desencadenar una reacción alérgica. Algunos estímulos físicos (como el calor, el frío, la presión, la fricción o la luz solar) pueden producir ronchas por razones que aún no se conocen bien.

Por lo general, la urticaria dura menos de 6 semanas y se considera aguda. Si dura más de 6 semanas, se considera crónica.

Urticaria aguda Si se pueden identificar, las causas más habituales de la urticaria aguda son Reacciones alérgicas (como alimentos y aditivos alimentarios, fármacos o picaduras de insectos)

Reacciones no alérgicas (como fármacos, estímulos físicos o trastornos autoinmunitarios) Determinados alimentos, en particular los huevos, el pescado, el marisco, los frutos secos y las frutas; ciertos aditivos alimentarios; algunos medicamentos o las picaduras de insectos, desencadenan con frecuencia reacciones alérgicas. La ingestión de algunos alimentos, incluso en cantidades minúsculas, puede producir ronchas repentinas. No obstante, con otros alimentos (como las fresas), estas reacciones alérgicas se producen solo después de ingerir una gran cantidad. Muchos medicamentos, en particular los antibióticos, pueden causar urticaria. Las reacciones alérgicas inmediatas también pueden aparecer cuando una sustancia entra en contacto directo con la piel (como el látex), después de la picadura de un insecto o como reacción a una sustancia inhalada en los pulmones o a través de la nariz. Las causas no alérgicas incluyen infecciones, medicamentos y algunos estímulos físicos (como la presión o el frío). En más de la mitad de los casos, no se puede identificar una causa específica de la urticaria aguda.