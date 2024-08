Intervenciones educativas

El mejor tratamiento para los problemas de reconocimiento de las palabras es la enseñanza directa, que incorpora aspectos multisensoriales. Este tipo de tratamiento consiste en el aprendizaje fonético con una variedad de indicadores o apoyos, por lo general separadamente y, a medida que sea posible, integrando este aprendizaje en un programa de lectura.

También es útil la enseñanza indirecta para identificar las palabras. Esta enseñanza suele consistir en un entrenamiento para mejorar la pronunciación de las palabras o la comprensión de la lectura. Se enseña a los niños cómo procesar los sonidos mediante la combinación de los mismos para formar palabras, separando las palabras en sílabas e identificando la posición de los sonidos en las palabras.

También es útil la enseñanza de habilidades funcionales para identificar las palabras. Consiste en enseñarles a combinar sonidos para formar palabras, a separar las palabras en partes e identificar las posiciones de los sonidos en las palabras.

El Acta Federal para la Educación de Personas con Discapacidades [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] establece que los niños y adolescentes con dislexia u otros trastornos del aprendizaje tienen derecho a una educación gratuita y apropiada impartida en las escuelas públicas. La educación debe impartirse de la forma menos restrictiva posible y en ambientes no excluyentes, es decir, un entorno donde los niños tienen la oportunidad de interaccionar con compañeros no discapacitados, con igual acceso a los recursos de la comunidad. La Americans with Disability Act (Ley para los estadounidenses con discapacidad) y la Section 504 of the Rehabilitation Act (Sección 504 de la ley de Rehabilitación) también proporcionan alojamiento en escuelas y otros lugares públicos.

A medida que los niños con dislexia se hacen mayores, las estrategias de compensación pueden ser útiles. Estas estrategias pueden consistir en el uso de audiolibros, lectores de pantalla (disponibles en la mayoría de computadoras), aparatos de registro digital y otras adaptaciones tecnológicas.

Otros tratamientos (por ejemplo, entrenamiento optométrico, entrenamiento perceptivo, entrenamiento de integración auditiva) y farmacoterapias no están comprobados y no se recomiendan.