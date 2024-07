Tuberculosis (TB)

La bacteria Mycobacterium tuberculosis solo puede vivir en los seres humanos. Los animales, los insectos, la tierra o los objetos inanimados no suelen ser portadores de dichas bacterias. En prácticamente todos los casos, los afectados contraen la infección por tuberculosis al respirar aire contaminado por una persona con la tuberculosis activa. Tocar a alguien que tenga la enfermedad no es contagioso, porque las bacterias Mycobacterium tuberculosis se transmiten casi exclusivamente por el aire.

Las personas con tuberculosis activa en los pulmones o la laringe pueden contaminar el aire con bacterias cuando tosen o estornudan, incluso cuando hablan o cuando cantan. Estas bacterias pueden permanecer en el aire durante varias horas; si otra persona respira este aire, puede resultar infectada. Por eso, las personas que están en contacto con una persona con tuberculosis activa (como los familiares o los profesionales de la salud que traten al afectado) sufren mayor riesgo de contraer la infección. Sin embargo, una vez que los afectados comienzan un tratamiento eficaz, el riesgo de transmisión de la infección disminuye rápidamente, por regla general pasadas unas dos semanas.

Las personas con la enfermedad latente o con tuberculosis que no esté en sus pulmones o en su laringe no expelen bacterias al aire y no transmiten la infección.

Aunque Mycobacterium tuberculosis reside solo en las personas, existen micobacterias relacionadas que afectan a los animales. Mycobacterium bovis es una de estas micobacterias relacionadas. Infecta con mayor frecuencia al ganado y ocasionalmente causa infección en personas que beben leche no pasteurizada de vacas infectadas. En los países donde el ganado se somete a pruebas para detectar tuberculosis y se pasteuriza la leche, la infección causada por estas bacterias rara vez es un problema. Sin embargo, el queso elaborado con leche sin pasteurizar de ganado infectado a veces se introduce ilegalmente en Estados Unidos desde otros países y en ocasiones da lugar a la infección. Si Mycobacterium bovis infecta los pulmones, las personas pueden transmitir la bacteria a otras personas cuando tosen o estornudan. Las personas que trabajan en mataderos también corren riesgo de infección.