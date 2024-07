Determinadas especies de Schistosoma normalmente infectan a las aves y a los mamíferos y no infectan a las personas. Sin embargo, a veces las cercarias de estas especies penetran en la piel de las personas. Debido a que estos esquistosomas normalmente no residen ni se desarrollan en las personas, no pueden viajar desde la piel a otros órganos y madurar hasta convertirse en trematodos adultos. Por lo tanto, sólo afectan a la piel, causando prurito intenso (a veces llamado erupción del bañista). Algunas de estas especies de Schistosoma, a diferencia de las cinco especies que causan esquistosomiasis, están presentes en Estados Unidos y Canadá.