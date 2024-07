Infecciones por trematodos de los pulmones

University of Virginia School of Medicine

Ciertas especies de trematodos Paragonimus causan infecciones en los pulmones.

Las personas se infectan cuando ingieren quistes que contienen larvas de trematodos en cangrejos de agua dulce crudos, poco cocidos o conservados en vinagre.

La mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas, pero las que los tienen pueden presentar diarrea, dolor abdominal, fiebre, tos, prurito y síntomas posteriores debidos al daño en los pulmones y otros órganos.

Los médicos diagnostican la infección cuando visualizan huevos en el esputo de una persona o huevos de esputo ingerido en las heces.

Se administra praziquantel u otro fármaco para eliminar los trematodos del cuerpo.

Los trematodos son platelmintos parásitos. Existen muchas especies de trematodos. Especies diferentes tienden a infectar diferentes zonas del cuerpo. Existen más de 30 especies de Paragonimus y 10 de estas especies pueden infectar a las personas, causando paragonimiasis. Sin embargo, la mayoría de los casos de paragonimiasis están causados por

Paragonimus westermani

Las personas contraen infecciones por trematodos en los pulmones cuando ingieren quistes que contienen trematodos inmaduros (larvas) en cangrejos de agua dulce crudos, poco cocidos o conservados en vinagre. Estas infecciones ocurren con mayor frecuencia en Asia. (Véase también Introducción a las infecciones parasitarias.) Otra especie de Paragonimus causa paragonimiasis en África, América Central y del Sur y rara vez en América del Norte.

Una vez ingeridos los quistes, las larvas los abandonan, penetran en la pared intestinal y entran en la cavidad abdominal. A continuación, atraviesan el diafragma e invaden los pulmones. Allí, se conviertan en adultos y producen huevos. Los adultos pueden vivir 20 años si no se recibe tratamiento.

Los trematodos también pueden ir al encéfalo, el hígado, los ganglios linfáticos, la piel o la médula espinal, donde forman quistes y producen larvas. Sin embargo, el ciclo de la vida no se puede completar en estos órganos porque los huevos no tienen manera de salir del cuerpo.

Los huevos pasan desde los pulmones al esputo que se tose y se escupe o bien se ingiere y pasa a las heces. Si los huevos entran en el agua dulce, eclosionan en larvas que ingieren los caracoles. En el interior del caracol, las larvas se desarrollan en una forma (llamado cercaria) que puede nadar. Los caracoles infectados liberan las cercarias, que después infectan a los cangrejos de río y forman quistes (llamados metacercarias).

Ciclo de vida de Paragonimus westermani Imagen Imagen de los Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

Véase también la información sobre la paragonimiasis de la World Health Organization (WHO) (Organización Mundial de la Salud, OMS) y de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés).

Síntomas de las infecciones por trematodos La mayoría de las personas con infecciones pulmonares por trematodos no desarrollan síntomas. Sin embargo, poco después de contraer una infección por trematodos pulmonares, las personas afectadas pueden presentar diarrea, dolor abdominal, fiebre, tos y prurito. Más tarde, la infección daña principalmente los pulmones, pero puede afectar otros órganos, incluyendo la piel. Los afectados desarrollan lentamente síntomas como tos crónica, dolor torácico y dificultad respiratoria. Pueden toser sangre. Se pueden formar protuberancias en la piel. Si se ve afectado el encéfalo, pueden aparecer convulsiones, dificultad para usar o entender el lenguaje o problemas de visión. La persona afectada se puede quedar paralizada.

Diagnóstico de las infecciones por trematodos Examen y cultivo de una muestra de esputo o fecal

A veces, análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el parásito

Pruebas de diagnóstico por la imagen de los pulmones Los médicos diagnostican las infecciones pulmonares cuando visualizan los huevos en el esputo o las heces de la persona infectada. A veces se toma una muestra de líquido pulmonar y se analiza para detectar la presencia de huevos. Los huevos pueden ser difíciles de encontrar porque solo se liberan unos cuantos a la vez y no de forma regular. Los laboratorios pueden usar técnicas especiales de concentración para ayudarles a identificar los huevos. Los análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el parásito pueden ser útiles. (Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunitario para ayudar a defender al cuerpo de un ataque, incluyendo un ataque parasitario.) Otras pruebas, como una radiografía o una tomografia computarizada (TC), del tórax, se realizan para diagnosticar lesiones en los pulmones o en otros órganos.

Tratamiento de las infecciones por trematodos Un fármaco para eliminar los trematodos del cuerpo

En ciertas ocasiones, intervención quirúrgica Las infecciones pulmonares por trematodos se tratan con praziquantel, un fármaco utilizado para eliminar los trematodos del cuerpo (denominado fármaco antihelmíntico). Una alternativa es triclabendazol. Si el cerebro está infectado, también se pueden administrar corticoesteroides. Ayudan a controlar la inflamación que aparece cuando el medicamento mata los trematodos. Se emplean medicamentos anticonvulsivos para controlar las convulsiones. A veces es necesaria la cirugía para extirpar tumores cutáneos o, raramente, quistes en el encéfalo.