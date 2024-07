Introducción a los defectos cardíacos

El flujo sanguíneo es diferente en el feto que en niños y adultos.

En niños y adultos, toda la sangre que vuelve al corazón del cuerpo (sangre azul desde las venas, con un nivel de oxígeno reducido) pasa por la aurícula derecha y luego a través del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y, desde aquí, penetra en los pulmones. En ellos, la sangre recoge el oxígeno de los sacos de aire (alvéolos) de los pulmones y también libera dióxido de carbono (véase Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono). Esta sangre, rica en oxígeno y de color rojo, vuelve desde los pulmones hacia la aurícula y el ventrículo izquierdos, desde donde es bombeada fuera del corazón hacia el organismo a través de una gran arteria llamada aorta y, posteriormente, a través de arterias de menor calibre.

En el feto, la trayectoria que sigue la sangre a través del corazón y los pulmones es diferente. El feto está dentro del útero, por lo que no está expuesto al aire, de modo que sus pulmones se colapsan y se llenan de líquido amniótico (el líquido situado dentro del útero durante el embarazo). El feto no respira aire mientras está en el útero, por lo que su sangre obtiene oxígeno a través de la placenta. La sangre rica en oxígeno de la madre circula a través de los vasos sanguíneos del útero. La sangre de la madre no circula directamente hacia el feto. Solo el oxígeno de la sangre de la madre se transfiere a la sangre fetal de la placenta, que luego pasa al feto a través de los vasos sanguíneos umbilicales (en el cordón umbilical).

Antes del nacimiento, gran parte de la sangre venosa que va al lado derecho del corazón evita pasar por los pulmones, ya que no funcionan, y viaja a través de dos atajos (derivaciones) para llegar al cuerpo del feto. Estos atajos son

El foramen oval, un orificio situado entre las dos cavidades superiores del corazón, la aurícula derecha y la aurícula izquierda

El conducto arterial, un vaso sanguíneo que conecta las dos grandes arterias que salen del corazón, la arteria pulmonar y la arteria aorta

Circulación cardíaca prenatal Vídeo

En el feto, la sangre arterial o venosa que llega al corazón ha recibido oxígeno de la placenta. Esta sangre oxigenada puede ser transportada al cuerpo a través del foramen oval y el conducto arterial, evitando en gran medida los pulmones, que no funcionan. Este patrón de circulación cambia inmediatamente después del nacimiento. Durante el paso por el canal de parto, el líquido se extrae de los pulmones del recién nacido. Con la primera respiración del recién nacido, los pulmones se llenan de aire, lo que genera oxígeno. Cuando se corta el cordón umbilical, la placenta (y por lo tanto la circulación materna) ya no está conectada a la circulación del recién nacido y todo el oxígeno que le llega viene a través de los pulmones. Por lo tanto, el foramen oval y el conducto arterial ya no son necesarios, y por lo general se cierran dentro de los primeros días a semanas de vida, haciendo que la circulación del recién nacido sea similar a la de un adulto. A veces, el foramen oval no se cierra (llamado foramen oval persistente), pero esta situación no suele causar ningún problema de salud.