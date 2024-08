Antibióticos

La infección inicial se trata con doxiciclina (un tipo de antibiótico llamado tetraciclina), tomada por vía oral. Las personas afectadas suelen tomarse el antibiótico hasta que los síntomas mejoran o hasta que dejan de tener fiebre durante un periodo de unos 5 días, pero deben tomarlos por lo menos durante 7 días. Por lo general, se requieren 2 semanas de tratamiento. Puede ser necesario un tratamiento más prolongado para la enfermedad grave.

Aunque algunas tetraciclinas tomadas durante más de 10 días pueden causar manchas en los dientes de los niños menores de 8 años, se recomienda un ciclo corto (5 a 10 días) de doxiciclina en niños de todas las edades y se pueden usar sin causar manchas en los dientes o debilitamiento del esmalte dental (véase también Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining). (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: Estudios sobre la doxiciclina y el teñido dental).