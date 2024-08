Herramientas de prevención

La detección sistemática, o cribado, se dirige a las personas consideradas de riesgo para una determinada enfermedad y que están asintomáticas (véase también Decisiones sobre pruebas médicas, Pruebas de cribado). El cribado puede permitir a los médicos detectar un trastorno de forma precoz y comenzar el tratamiento también de forma precoz. El tratamiento en una fase temprana de la enfermedad evita en muchos casos una evolución que sería mortal. Por ejemplo, las anomalías en el cuello del útero (cérvix o cuello uterino) o en el colon pueden diagnosticarse y curarse antes de que se conviertan en cancerosas.

Los programas de cribado han reducido considerablemente el número de muertes causadas por algunos trastornos. Sirva como ejemplo el dato estadístico de Estados Unidos, donde, de modo similar a lo ocurrido en otros países desarrollados, la mortalidad por cáncer de cuello de útero se ha reducido en un 75% desde 1955. Sin embargo, la disminución varía de una zona a otra, dependiendo de la disponibilidad y la asequibilidad del cribado y otros factores. El cribado también permite detectar enfermedades que no tienen cura pero sí pueden tratarse antes de que produzcan grandes daños (por ejemplo, la hipertensión).

Las recomendaciones de detección provienen por lo general de organizaciones gubernamentales o profesionales y se basan en la mejor investigación disponible. Sin embargo, las distintas organizaciones algunas veces establecen diferentes recomendaciones. El hecho de que haya diferentes recomendaciones obedece a varias razones. Incluso los mejores resultados de una investigación no siempre son concluyentes. Además, las recomendaciones de detección sistemática deben tener en cuenta cuánto riesgo y cuánto gasto están dispuestas a aceptar las personas afectadas, factores que no pueden conocerse con certeza. Por lo tanto, las decisiones sobre el cribado son individualizadas. Las personas deben comentar las pruebas de cribado con su médico para determinar qué es lo mejor para ellos.

¿Sabías que...?

Es fácil pensar que debe realizarse cualquier exploración capaz de diagnosticar una enfermedad grave. El cribado ofrece grandes beneficios. Sin embargo, también puede crear problemas. Por ejemplo, algunas veces los resultados de las pruebas de cribado son positivos en personas que no sufren la enfermedad. Como consecuencia, algunas de estas personas se someten a pruebas de seguimiento y/o tratamientos adicionales que son innecesarios, a menudo costosos y a veces dolorosos o peligrosos.

A veces, también, el cribado descubre anomalías que no pueden o no deben tratarse. Por ejemplo, en los hombres de edad avanzada, el cáncer de próstata evoluciona tan lentamente que es improbable que llegue a afectar su salud antes de que se produzca la muerte por otras causas. En estos casos, el tratamiento puede ser peor que la enfermedad. Otro ejemplo implica el uso de la tomografía computarizada (TC) de cuerpo entero para la detección sistemática (cribado) del cáncer en todas las personas. Este enfoque no es recomendable porque no conlleva beneficios (tales como salvar vidas) que superen los riesgos asociados (como, por ejemplo, el desarrollo de trastornos causados por la exposición a la radiación, incluido el cáncer). Además, cuando se comunica a una persona que puede sufrir una enfermedad grave, puede desarrollar un estado de ansiedad perjudicial para su salud.

Teniendo en cuenta estas situaciones, el cribado solo es aconsejable en los siguientes casos

Cuando la persona tiene un riesgo real de desarrollar una enfermedad.

Si la prueba de detección es muy certera.

Cuando la enfermedad puede ser tratada más eficazmente si se diagnostica antes de que se desarrollen los síntomas.

Si los beneficios para la salud derivados de una prueba de detección adecuada justifican realmente su precio (coste-eficacia).

Algunas pruebas de cribado (como las de detección del cáncer de cuello de útero o del cáncer de colon) son recomendables para todas las personas de una edad o un sexo determinados. A las personas que presentan un mayor riesgo debido a otros factores de riesgo se les pueden recomendar pruebas a una edad más temprana o a intervalos más frecuentes de lo que se recomendaría a las personas con riesgo medio, o bien se les pueden recomendar pruebas adicionales. Por ejemplo, a una persona con antecedentes familiares de cáncer colorrectal o con una enfermedad que aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer colorrectal, como la colitis ulcerosa, hay que aconsejarle que se someta a una colonoscopia con más frecuencia de la que es normal en la población con un riesgo medio. A las mujeres con parientes cercanos que han sufrido cáncer de mama (antecedentes familiares) se les recomienda el cribado del cáncer de mama con resonancia magnética nuclear (RMN) además de la mamografía.

Algunas medidas de cribado son recomendables para las personas que padecen ciertos trastornos o enfermedades. Por ejemplo, las personas diabéticas deben examinarse los pies por lo menos una vez al día para detectar zonas eritematosas y ulceradas que, si no se tratan a tiempo, podrían provocar una infección grave y finalmente la amputación.