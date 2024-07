Cambios en la personalidad y el comportamiento

Confusión y delirio se refiere a una alteración de la consciencia. Es decir, la persona es menos consciente de su entorno y, dependiendo de la causa, puede estar excesivamente agitada y beligerante o somnolienta y perezosa. En algunos casos se alterna entre encontrarse menos alerta y estar en una situación de alerta excesiva. Su pensamiento aparece nublado y lento o inadecuado. Tienen problemas para concentrarse en preguntas simples y son lentos para responder. Al hablar pueden arrastrar las palabras. A menudo, la persona afectada no sabe qué día es, y puede no ser capaz de decir dónde se encuentra. Algunos no pueden dar su nombre.

El delirio suele ser consecuencia de un problema físico grave de reciente aparición o de una reacción a un medicamento, especialmente en personas mayores. Las personas con delirio precisan atención médica inmediata. Si la causa del delirio se identifica y se corrige rápidamente, el delirio suele resolverse.