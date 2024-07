Preparativos de viaje

University of Washington School of Medicine

Es muy importante hacer preparativos previos a un viaje, incluso las personas que se hallen en buen estado de salud. Los preparativos apropiados son muy baratos en comparación con el coste que supone ponerse enfermo o resultar herido mientras se está lejos de casa.

Antes de viajar, las personas y sus proveedores médicos deben revisar los itinerarios planificados y los antecedentes médicos relevantes, las vacunas recomendadas, las medidas para prevenir infecciones como la malaria y la diarrea del viajero y consejos para evitar lesiones. En el caso de los viajeros de edad avanzada, las causas más comunes de muerte son infarto de miocardio y accidente cerebrovascular; para otros viajeros, la causa más común de muerte la constituyen los accidentes de tráfico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que los viajeros consideren hacerse la prueba para la infección por COVID-19 con una prueba vírica antes del viaje, lo más cerca posible de la hora de salida (no más de 3 días) (véase CDC: COVID-19 Travel [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC: COVID-19 y viajes]). Además, los viajeros pueden añadir al equipaje kits de test del COVID-19 no utilizados para realizar test mientras viajan. Los kits de test no utilizados se suelen permitir tanto en el equipaje de mano como en el facturado (véase US Department of Transportation: Plan Your Travel [Departamento de Transporte de Estados Unidos: Planifique su Viaje]).

Estuches médicos de viaje Los estuches médicos de viaje son útiles para lesiones y enfermedades leves. Entre los contenidos útiles se encuentran: Suministros de primeros auxilios (como vendajes, esparadrapo, bandas elásticas)

Analgésicos (como el acetaminofeno [paracetamol]) o los antiinflamatorios no esteroideos (AINE)

Descongestivos (como fenilefrina)

Antiácidos

Antibióticos

Fármacos antidiarreicos (como la loperamida) Además, se debe considerar incluir algunos medicamentos tópicos, como una crema de hidrocortisona al 1%, una crema antifúngica de venta sin receta médica y una pomada antibiótica. Los viajeros deben llevar su estuches médicos de viaje, los medicamentos recetados, un par de gafas adicional u otras lentes correctoras (así como una prescripción reciente de cualquiera de las dos) y pilas de audífono en un bolso de mano, por si acaso el equipaje facturado se retrasa, se pierde o lo roban. Las personas con necesidades dietéticas y médicas específicas deben organizarse cuidadosamente para llevar su propia comida y suministros. Los problemas graves a menudo se pueden prevenir con sentido común. La Administración para la Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) prohíbe transportar contenedores con más de 90 mL (3 onzas) de líquido o gel en un vuelo comercial, si bien la TSA permite cantidades superiores de líquidos, geles y aerosoles médicamente necesarios en cantidades razonables para el viaje. Estos artículos deben ser declarados a los agentes de la TSA (Administración para la Seguridad en el Transporte, por sus siglas en inglés) en el puesto de control para su inspección (véase tsa.gov).

Seguro médico de viaje Es importante que los viajeros tengan un seguro médico. Incluso en viajes dentro del propio país, algunas compañías de seguros médicos tienen una cobertura limitada de los cuidados sanitarios lejos del hogar. Por lo tanto, los viajeros deben conocer las limitaciones de sus pólizas. La cobertura es un problema muy frecuente en los viajes internacionales. Algunos seguros nacionales limitan la cobertura de vacunas y fármacos preventivos para viajes internacionales, incluso cuando para entrar en determinados países se requieren ciertas vacunas. De la misma manera, la cobertura de los seguros médicos no siempre es válida en el extranjero y no cubre el coste de tratamientos suministrados fuera del país de origen. Además, algunos hospitales internacionales solicitan un depósito de dinero en efectivo o el pago total antes de prestar una asistencia médica. Para evitar costes elevados o la imposibilidad de obtener atención sanitaria, el viajero debe determinar con anticipación qué cobertura internacional ofrece su seguro médico, si es que la tiene, cómo obtener una autorización previa para la atención internacional y cómo reclamar después de una urgencia. Muchas agencias de viajes y las principales compañías de tarjetas de crédito ofrecen seguros de viaje que incluyen la evacuación en caso de emergencia. Los viajeros pueden querer contratar un seguro para servicios como Atención de emergencia (aproximadamente 1 de cada 30 personas que viajan al extranjero necesita atención de emergencia)

Transporte, con personal y equipo médico acompañante en países extranjeros o de repatriación

Cuidado dental

Prenatal o postnatal

Pérdida o robo de fármacos de prescripción

Traductores médicos La IAMAT (International Association for Medical Assistance to Travellers, www.iamat.org) es una organización internacional sin ánimo de lucro que dispone de una lista de médicos que hablan inglés en ciudades de todo el mundo. En varias organizaciones y páginas de internet existen directorios de los médicos que hablan inglés en países extranjeros. Además, los consulados de cada país pueden ayudar a los viajeros a identificar y acceder a servicios de urgencia. Tabla Contactos útiles para personas que viajan al extranjero

Vacunas para viajar Es importante vacunarse para viajar a la mayor parte de los países en desarrollo y obligatorio para entrar en algunos de ellos. Lo mejor es que el viajero acuda a su médico de cabecera al menos 6 u 8 semanas antes de su viaje para recibir cualquier vacuna necesaria y asegurarse de que está al corriente de todas sus inmunizaciones rutinarias, incluyendo para COVID-19. Para documentar los nombres y las fechas de las vacunaciones lo mejor es llevar un certificado internacional de vacunación. Es fácil de transportar y puede obtenerse en muchas clínicas especializadas u organismos oficiales como el U.S. Government Printing Office. El sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) proporciona general travel and up-to-date immunization information, travel information related to COVID-19 y malaria prevention recommendations (información general sobre viajes, información actualizada sobre inmunización, información sobre viajes relacionada con el COVID-19 y recomendaciones de prevención de la malaria) (también disponible en la línea directa de los CDC contra la malaria: 855-856-4713). (Véase también Malaria.) Tabla Vacunas para viajes internacionales*,†