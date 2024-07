En la mayoría de los casos de endometriosis de moderada a grave, el tratamiento más eficaz es la eliminación o destrucción del tejido endometrial ectópico y de los endometriomas. Por lo general, estos procedimientos quirúrgicos se realizan a través de un laparoscopio introducido en el abdomen por una pequeña incisión cerca del ombligo. Este tratamiento puede ser necesario cuando

Los medicamentos no pueden aliviar los intensos dolores en el bajo abdomen o en la pelvis.

Las adherencias en la parte inferior del abdomen o la pelvis causan síntomas importantes.

El tejido endometrial ectópico bloquea una o las dos trompas de Falopio.

Hay endometriomas.

La endometriosis causa infertilidad y la mujer quiere quedarse embarazada.

La endometriosis provoca dolor durante el coito

Con frecuencia puede extirparse o destruirse el tejido ectópico durante la laparoscopia que se realiza para establecer el diagnóstico. A veces se utiliza la electrocauterización, una técnica con un dispositivo que utiliza corriente eléctrica para producir calor, o un láser para destruir o extirpar el tejido endometrial durante la laparoscopia. A veces se requiere cirugía abdominal (es decir, mediante una incisión en el abdomen) para extirpar el tejido endometrial.

Los endometriomas (quistes ováricos causados por endometriosis) generalmente se extirpan, porque es menos probable que se reproduzcan si se extirpan que si se drenan.

Durante la cirugía se extirpa la mayor parte posible del tejido endometrial ectópico sin lesionar los ovarios. De este modo, la mujer conserva la capacidad reproductora. Después de la cirugía, las tasas de fertilidad aumentan. Si no se consigue eliminar todo el tejido, la mujer puede ser tratada con un agonista de la GnRH. No obstante, se desconoce si este fármaco aumenta la probabilidad de quedar embarazada. Algunas mujeres con endometriosis pueden quedarse embarazadas mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, como la fertilización in vitro.

La extirpación quirúrgica del tejido endometrial ectópico es solo una medida temporal. Tras retirar el tejido se producen recidivas de la endometriosis en la mayoría de las mujeres, a menos que se tomen medicamentos para inhibir los ovarios o se extirpen estos.

La extirpación del útero pero no de los ovarios (histerectomía sin salpingo-ooforectomía) suele ser adecuada en mujeres que no planean quedar embarazadas, particularmente cuando los medicamentos no alivian el dolor abdominal o pélvico.

A veces, además del útero deben extirparse ambos ovarios. Este procedimiento se llama histerectomía más salpingo-ooforectomía bilateral. Tiene los mismos efectos que la menopausia, ya que, al igual que esta, provoca una disminución de los niveles de estrógenos. Así, pueden darse estrógenos a las mujeres menores de 50 años de edad para disminuir la intensidad de los síntomas menopáusicos aparecidos tras esta intervención quirúrgica. A la mayoría de estas mujeres también se les administra un progestágeno, que se incluye para ayudar a prevenir el crecimiento de cualquier tejido endometrial ectópico. Puede administrarse un progestágeno solo a las mujeres mayores de 50 años para reducir los síntomas persistentes tras la extirpación de los ovarios.

La histerectomía más salpingo-ooforectomía bilateral se puede realizar, por ejemplo, en las siguientes situaciones: