Para tratar de aliviar los sofocos, la irritabilidad y los cambios de humor, algunas mujeres toman suplementos herbarios y dietéticos como productos de soja, equol metabolito de soja, cohosh negro y otras hierbas medicinales (como dong quai, onagra y ginseng) y cannabinoides. Sin embargo, los estudios han arrojado resultados contradictorios sobre todas estas medidas generales y no se ha demostrado su eficacia, por lo que muchos expertos en menopausia no las recomiendan. Además, dichos remedios no están regulados como sí lo están los medicamentos recetados, por lo que no hay requisitos para la presentación de información precisa y completa sobre inocuidad, eficacia e ingredientes (véase Introducción a los complementos dietéticos/Inocuidad y efectividad).

Algunos complementos (por ejemplo, la kava) pueden ser nocivos. Por otra parte, este tipo de suplementos puede interaccionar con otros fármacos y empeorar otras enfermedades.

Los problemas relacionados con el tratamiento hormonal convencional han llevado al interés por el uso de las hormonas derivadas de plantas como el ñame y la soja. Estas hormonas tienen prácticamente la misma estructura molecular que las que produce el organismo y, por lo tanto, se denominan hormonas bioidénticas. Muchas de las hormonas utilizadas en el tratamiento hormonal convencional también se denominan hormonas bioidénticas derivadas de las plantas. Los expertos en menopausia recomiendan el uso de las hormonas en la terapia hormonal convencional porque se han probado y se ha aprobado su uso, que además se controla estrechamente.

A veces algunos farmacéuticos preparan fórmulas magistrales con hormonas bioidénticas de manera personalizada según la prescripción de un profesional de la salud. Se conocen como hormonas bioidénticas compuestas. Su producción no está regulada. Por lo tanto, es posible encontrar muchas dosis, combinaciones y formas, y la pureza, la consistencia y la potencia de los productos varían. Las hormonas bioidénticas compuestas se comercializan a menudo como sustitutos de la terapia hormonal convencional, a veces junto con la afirmación de que son un tratamiento mejor y más seguro que la terapia hormonal convencional. Sin embargo, no hay pruebas de que los productos compuestos sean más seguros, más eficaces o incluso tan efectivos como el tratamiento hormonal estándar. A veces no se informa de que los productos de hormonas bioidénticas compuestas presentan los mismos riesgos que las hormonas convencionales.

Se aconseja a las mujeres que estén considerando someterse a dichas terapias hormonales con productos compuestos que consulten antes con su médico.