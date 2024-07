Tratamiento del dolor

Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos

Muchos de los analgésicos no opiáceos más utilizados se clasifican como antiinflamatorios no esteroideos (AINE). La aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno son ejemplos de dichos AINE. Estos medicamentos se usan generalmente para tratar el dolor entre leve y moderado. Los AINE no solo alivian el dolor, sino que también pueden reducir la inflamación que a menudo lo acompaña y lo empeora.

Los AINE se toman a menudo por vía oral. Algunos AINE (ketorolaco diclofenaco e ibuprofeno) también se pueden administrar mediante inyección en una vena (vía intravenosa) o en un músculo (vía intramuscular). La indometacina se puede administrar en forma de supositorio rectal. Diclofenaco también se comercializa en forma de crema.

Aunque se utilizan mucho, los AINE pueden tener efectos secundarios, a veces graves.

Problemas en el aparato digestivo: todos los AINE tienden a irritar el estómago y causar malestar digestivo (como pirosis, indigestión, náuseas, hinchazón abdominal, dolor de estómago y episodios de diarrea), úlcera péptica y hemorragia digestiva. Los coxib (inhibidores selectivos de la COX-2), une tipo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, causan menor irritación del estómago y menos hemorragias que otros AINE. La administración de los AINE junto con alimentos y antiácidos contribuye a la prevención de la irritación estomacal. El fármaco misoprostol suele ser útil en la prevención de la irritación gástrica y de las úlceras pépticas, pero causa otros problemas, como diarrea. Los inhibidores de la bomba de protones (como el omeprazol) y los antagonistas de los receptores H2 de la histamina, como la famotidina, que se utilizan para tratar úlceras pépticas, suelen ser muy útiles para evitar los problemas estomacales debidos al uso de AINE.

Problemas hemorrágicos: todos los AINE afectan a la propiedad de agregación de las plaquetas (las plaquetas son células de la sangre que ayudan a interrumpir el sangrado tras una lesión en los vasos sanguíneos). Por lo tanto, los AINE incrementan el riesgo de hemorragias, especialmente en el tubo digestivo, donde irritan el estómago. Los coxib son menos propensos a causar sangrado que otros AINE.

Retención de líquidos o problemas renales: los AINE a veces causan retención de líquidos e hinchazón. El uso frecuente de AINE también aumenta el riesgo de desarrollar trastornos renales, que a veces resultan en insuficiencia renal (trastorno llamado nefropatía por analgésicos).

Aumento del riesgo de trastornos cardiovasculares: estudios sugieren que con todos los AINE, excepto con el ácido acetilsalicílico (aspirina), aumenta el riesgo de infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y coágulos de sangre en las piernas. El riesgo parece aumentar con dosis altas y un uso prolongado del fármaco. Con algunos AINE el riesgo es mayor que con otros. Estos problemas pueden estar directamente relacionados con el efecto del fármaco sobre la coagulación, o indirectamente, por el pequeño aunque persistente aumento en la presión arterial causado por el fármaco.

Las personas que toman AINE durante mucho tiempo son más propensas a sufrir estos problemas. Estas personas necesitan tener citas regulares con su médico para detectar la presencia de hipertensión arterial, insuficiencia renal y úlceras o sangrado en el tubo digestivo, así como para evaluar el riesgo de enfermedad cardíaca y de accidente cerebrovascular. Tomar AINE durante cortos periodos de tiempo no suele causar problemas graves.

El riesgo de efectos secundarios puede ser mayor para algunos grupos de personas, como los siguientes:

Personas de edad avanzada

Personas que consumen bebidas alcohólicas regularmente

Personas con arteriopatía coronaria, otras enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos (cardiovasculares) o factores de riesgo para estos trastornos

Las personas mayores y las que tienen insuficiencia cardíaca, presión arterial alta o un trastorno renal o hepático requieren supervisión médica cuando toman AINE. Algunos fármacos prescritos para el corazón y la presión arterial no actúan bien si se combinan con estos fármacos antiinflamatorios no esteroideos.

¿Sabías que...?

Existen numerosos AINE disponibles que difieren en la rapidez y la duración de su acción para controlar el dolor. Aunque los AINE son equivalentes entre sí en cuanto a eficacia, la respuesta individual varía de una persona a otra. Para cada persona, un determinado fármaco puede ser más eficaz o producir menos reacciones adversas que otro.

Aspirina (ácido acetilsalicílico) La aspirina (ácido acetilsalicílico) se emplea desde hace algo más de un siglo. Se toma la aspirina por vía oral y proporciona entre 4 y 6 horas de alivio del dolor moderado. La aspirina (ácido acetilsalicílico) puede irritar el estómago, por lo que puede combinarse con un antiácido (llamado tampón) o recubrirse para que pase rápidamente a través del estómago y se disuelva cuando llegue al intestino delgado (llamado recubrimiento entérico). Estos productos están destinados a reducir la irritación estomacal. Sin embargo, la aspirina (ácido acetilsalicílico) combinada con un antiácido o con recubrimiento entérico puede seguir irritando el estómago porque la aspirina también reduce la producción de sustancias que protegen el revestimiento del estómago. Estas sustancias se denominan prostaglandinas. La aspirina (ácido acetilsalicílico) aumenta el riesgo de hemorragia en todo el cuerpo porque hace que las plaquetas sean menos capaces de realizar su función. Las plaquetas son fragmentos de células que forman parte de la sangre y que ayudan a su coagulación. Cualquier persona que presente una mayor tendencia a sangrar (un trastorno hemorrágico como la hemofilia) o una hipertensión arterial no controlada no debe tomar aspirina (ácido acetilsalicílico) excepto bajo supervisión médica. Las personas que toman aspirina (ácido acetilsalicílico) y anticoagulantes (fármacos que hacen que la sangre sea menos propensa a coagularse), como la warfarina, son cuidadosamente controladas para evitar hemorragias que pueden ser mortales. Por lo general, la aspirina (ácido acetilsalicílico) no se administra durante la semana previa a una intervención quirúrgica. La aspirina (ácido acetilsalicílico) puede agravar el asma. Los pacientes que tienen pólipos nasales son propensos a sufrir asma si toman aspirina (ácido acetilsalicílico). Algunas personas, que son sensibles (alérgicas) a la aspirina (ácido acetilsalicílico), pueden tener una grave reacción alérgica (anafilaxia) que produce erupción cutánea (exantema), prurito, problemas respiratorios graves o choque. Esta reacción requiere atención médica inmediata. A dosis muy altas, la aspirina (ácido acetilsalicílico) causa reacciones adversas graves, como respiración anormal, fiebre o confusión. Uno de los primeros síntomas de sobredosis es un zumbido en los oídos (tinnitus o acúfeno). Los niños y adolescentes que tienen o acaban de tener la gripe o la varicela no deben tomar aspirina (ácido acetilsalicílico) porque pueden desarrollar síndrome de Reye. A pesar de que es poco frecuente, el síndrome de Reye tiene graves consecuencias, incluso a veces la muerte.

AINE tópicos Algunos AINE están disponibles en forma de cremas o geles que se aplican directamente a la piel sobre la zona dolorida. Por ejemplo, se puede aplicar diclofenaco en gel a una articulación para aliviar el dolor debido a la artrosis y ayudar a mejorar el movimiento. El diclofenaco también está disponible en forma de parche cutáneo que se puede aplicar para aliviar el dolor agudo debido a esguinces leves, torceduras y contusiones.

Ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno Se cree que estos AINE son más suaves para el estómago que la aspirina (ácido acetilsalicílico), aunque pocos estudios los han comparado. Al igual que la aspirina (ácido acetilsalicílico), causan trastornos digestivos, úlceras y hemorragias gastrointestinales. Pueden empeorar el asma y aumentar la presión arterial. Probablemente aumentan algo el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y coágulos en las arterias de las piernas. El riesgo puede ser menor con naproxeno que con otros AINE. Por lo tanto, el naproxeno puede ser una mejor opción cuando las personas con un riesgo elevado de sufrir estos trastornos requieren AINE. Aunque el ibuprofeno, el ketoprofeno y el naproxeno interfieren menos con la coagulación que la aspirina (ácido acetilsalicílico), no deben tomarse junto con anticoagulantes (como la warfarina) excepto bajo estricta supervisión médica. Los pacientes alérgicos a la aspirina (ácido acetilsalicílico) a veces lo son también al ibuprofeno, al ketoprofeno y al naproxeno. Si aparece exantema, prurito, problemas respiratorios o choque (shock), se requiere atención médica inmediata.