Introducción a los tumores cerebrales

Los síntomas pueden aparecer tanto en los tumores cerebrales no cancerosos (benignos) como en los cancerosos (malignos). Los tumores benignos crecen lentamente y pueden alcanzar un gran tamaño antes de la aparición de los síntomas. Los tumores cancerosos suelen crecer rápidamente.

Un tumor cerebral ocasiona muchos síntomas distintos, que aparecen de forma súbita o evolucionan de manera gradual. Los primeros síntomas y su evolución dependen del tamaño del tumor, su velocidad de crecimiento y su localización. En algunas partes del cerebro, incluso un tumor pequeño tiene efectos catastróficos. En otras partes, los tumores alcanzan un tamaño relativamente grande antes de que aparezcan síntomas. Conforme el tumor crece, empuja y comprime, pero habitualmente no destruye el tejido nervioso, que compensa estos cambios. Es por eso que los síntomas no se manifiestan inicialmente.

Muchos síntomas se producen al aumentar la presión intracraneal:

Dolor de cabeza (cefaleas)

Deterioro de la funcionalidad mental

Problemas debidos a la presión sobre estructuras específicas del cerebro o cerca de este, como el nervio óptico

El dolor de cabeza es el síntoma más frecuente y, a menudo, el primero. Sin embargo, algunas personas con tumores cerebrales no sufren cefaleas y la mayoría de las cefaleas no tienen su origen en un tumor cerebral. Un dolor de cabeza debido a un tumor cerebral suele repetirse cada vez con más frecuencia a medida que pasa el tiempo. A menudo empeora cuando la persona se tumba. El dolor de cabeza puede ser más intenso cuando la persona se despierta del sueño y luego disminuye en momentos posteriores del día. Si comienza a presentarse dolor de cabeza con estas características en una persona que no había tenido dolores de cabeza anteriormente, la causa puede ser un tumor cerebral.

Con frecuencia, el aumento de la presión intracraneal también causa deterioro de las funciones mentales y empeoramiento del estado de ánimo. Se producen cambios en la personalidad. Por ejemplo, la persona se muestra introvertida, malhumorada y, con frecuencia, poco productiva en el trabajo. Se siente también, a veces, soñolienta, confusa e incapaz de pensar. Estos síntomas son, por lo general, más evidentes para sus familiares y compañeros de trabajo que para la propia persona. La depresión y la ansiedad, en especial cuando aparecen de forma súbita, pueden ser el síntoma inicial de un tumor cerebral. Puede presentarse también un comportamiento estrafalario. Se vuelven desinhibidas o adoptan comportamientos que nunca antes habían tenido. En las personas mayores, ciertos tumores cerebrales producen síntomas que pueden confundirse con los de la demencia.

Más tarde, a medida que la presión intracraneal aumenta, se presentan náuseas, vómitos, letargo, somnolencia en aumento, fiebre intermitente e incluso coma. La vista puede volverse borrosa repentinamente cuando la persona afectada cambia de postura.

Según cuál sea la zona del cerebro afectada (véase la página Disfunción cerebral según su localización), el tumor tiene alguno de los efectos siguientes:

Causa debilidad o parálisis de un brazo, una pierna o un lado del cuerpo

Afecta la capacidad de sentir calor, frío, o bien la presión de un leve contacto o de un objeto afilado

Se pierde la capacidad de expresar o comprender el lenguaje

Si el tumor comprime el tronco del encéfalo (tronco cerebral o tallo cerebral), aumentan o disminuyen las frecuencias del pulso y la respiración

Se reduce el estado de alerta

Afectación de la capacidad auditiva, olfativa y visual (con síntomas como visión doble y pérdida de la visión)

Por ejemplo, un tumor hipofisario presiona los nervios ópticos cercanos (2º par craneal), que intervienen en la visión, y afecta así la visión periférica. Cualquiera de los síntomas anteriores sugiere una afección grave y requiere atención médica inmediata.

Otros síntomas frecuentes de un tumor cerebral son el vértigo, la pérdida del equilibrio y la incoordinación. Algunos tumores cerebrales, generalmente tumores primarios, causan convulsiones.

Si un tumor obstruye el flujo del líquido cefalorraquídeo a través de los espacios intercerebrales (ventrículos), se acumula líquido y se dilatan (un trastorno denominado hidrocefalia). El resultado es el aumento de la presión intracraneal. Además de otros síntomas de presión intracraneal alta, la hidrocefalia dificulta levantar la vista. En los lactantes y niños muy pequeños aumenta el tamaño de la cabeza.

Si aumenta considerablemente la presión intracraneal, el cerebro es empujado hacia abajo, ya que el cráneo no se puede expandir. Se puede producir, como consecuencia, una hernia cerebral. Los dos tipos más habituales de hernia cerebral son los siguientes

Hernia transtentorial: la parte superior del encéfalo (cerebro) es empujada a través de un orificio estrecho (la tienda del cerebelo o escotadura tentorial) por el tejido relativamente rígido que separa el cerebro de las partes inferiores del encéfalo (el cerebelo y el tronco del encéfalo). En las personas con este tipo de hernia se produce pérdida del estado consciente. Además, el lado del cuerpo opuesto al tumor se paraliza.

Hernia amigdalina: un tumor que se origina en la parte inferior del encéfalo empuja la zona más baja del cerebelo (la amígdala cerebelosa) a través del orificio situado en la base del cráneo (agujero magno o agujero occipital). Como consecuencia, el tronco del encéfalo, que controla la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, está comprimido y funciona de forma inadecuada. Una hernia amigdalina causa un estado de coma y la muerte si no es diagnosticada y tratada de inmediato.

Las personas con metástasis cerebrales también tienen síntomas relacionados con el cáncer original. Por ejemplo, si el cáncer se originó en los pulmones, se expectora mucosidad sanguinolenta. Con las metástasis es frecuente la pérdida de peso.

Los síntomas empeoran con el tiempo, a menos que se trate el tumor. Con el tratamiento, sobre todo en el caso de tumores benignos, algunas personas se recuperan completamente. Para otras, la esperanza de vida se reduce, a veces en gran medida. El pronóstico depende del tipo de tumor y de su localización.