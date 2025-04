Adipositas bei Jugendlichen

Verhaltens- und Lebensstilinterventionen

Für Jugendliche ab 12 Jahren mit einem BMI ≥ der 95. Perzentile werden Medikamente zur Gewichtsreduktion eingesetzt

Für Jugendliche ab 13 Jahren mit einem BMI ≥ 120% der 95. Perzentile Abklärung für metabolische und bariatrische Chirurgie

(Siehe auch the American Academy of Pediatrics’ [AAP] Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity [2023].)

Alle Kinder und Jugendlichen mit Adipositas sollten intensive Strategien zur Änderung der Gesundheit und des Lebensstils erhalten, die sich auf Ernährung, körperliche Bewegung und Gesundheitsverhalten beziehen.

Jugendliche ab 12 Jahren mit Adipositas (BMI ≥ 95. Perzentile für Alter und Geschlecht) können Medikamente zur Gewichtsreduktion erhalten (siehe die AAP-Leitlinien zum Einsatz von Pharmakotherapie [2023]).

Jugendliche ab 13 Jahren mit schwerer Adipositas (BMI ≥ 120% der 95. Perzentile für Alter und Geschlecht) können zur Untersuchung für metabolische und bariatrische Chirurgie überwiesen werden (siehe AAP-Leitlinien zur pädiatrischen metabolischen und bariatrischen Chirurgie [2023]).