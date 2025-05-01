Drainage eines Ohrmuschelhämatoms

Othämatome werden drainiert, um eine chronische Deformierung des darunterliegenden Knorpels zu verhindern.

Othämatome werden durch ein direktes stumpfes Trauma des Außenohrs verursacht und treten am häufigsten bei Ringern, Boxern und Rugbyspielern auf. Ein Trauma kann ein Hämatom verursachen, das das Perichondrium der Ohrmuschel vom darunter liegenden Knorpel trennt und die Blutgefäße unterbricht, die den Knorpel ernähren. Wenn das Perichondrium und seine Gefäße nicht wieder mit dem Knorpel verbunden werden, kann es zu Narbenbildung und dauerhafter Deformierung des Knorpels kommen (Blumenkohlohr).

Ziel der Behandlung ist die vollständige Entfernung des subperichondrialen Hämatoms und die Wiederanlagerung des Perichondriums an die Knorpeloberfläche, um die Wiederanhaftung zu erleichtern und eine erneute Akkumulation des Hämatoms und Knorpelfehlbildung und Knorpelmissbildungen zu verhindern.

Die Nadelaspiration eines Othämatoms wird aufgrund des hohen Risikos einer erneuten Akkumulation des Hämatoms nicht mehr empfohlen (1). Bei diesem Verfahren werden nur Inzision und Drainage durchgeführt (2).

Blumenkohlohr Bild RICHARD WAREHAM FOTOGRAFIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Indikationen für die Drainage des Ohrmuschelhämatoms Empfindliche fokale Schwellung an der Ohrmuschel innerhalb von 7 Tagen nach dem Trauma Wenn die Verletzung länger als 7 Tage zurückliegt, sollte der Patient an einen HNO-Arzt überwiesen werden, um die persistierende perichondrale Entzündung zu behandeln und einen möglichen chirurgischen Eingriff (Entlastung oder Débridement) vorzunehmen, um eine Knorpelverdickung zu verhindern.

Kontraindikationen für die Drainage des Ohrmuschelhämatoms Absolute Kontraindikationen Keine Relative Kontraindikationen Zellulitis oder andere Weichteilinfektionen in der Nähe des Hämatoms

Nicht versorgte Risswunde, insbesondere mit freiliegendem Knorpel (Knorpel und Risswunde reparieren)

Chronische oder wiederkehrende Hämatome (an einen HNO-Arzt wenden)

Hämorrhagische Diathese

Komplikationen bei der Drainage von Ohrmuschelhämatomen Infektion

Chondritis

Reakkumulation des Hämatoms, die zur Narbenbildung führen kann und unbehandelt schließlich ein Blumenkohlohr verursachen kann

Ausrüstung für die Drainage des Ohrmuschelhämatoms Sterile Handschuhe

Antiseptische Lösung (z. B. Chlorhexidin, Povidonjod)

Lidocain 1%, ohne Adrenalin, 3-ml-Spritze, 25-Gauge-Nadel

Skalpell Nr. 15

Hämostat oder ähnliches Instrument zur Präparation

Kleine Absaugung

Spritze

Sterile normale Kochsalzlösung

Optional: Steriles Mineralöl

Kompressions-/Polsterverbandmaterial: Dentalrollen, trockene Baumwolle, Petrolatum-Gaze oder 4 × 4 einfache Gaze, Mullverband und Klebeband

Antibiotische Salbe

Relevante Anatomie für die Drainage des Ohrmuschelhämatoms Hämatome können anterior, posterior oder beides sein.

Die Haut der Ohrmuschel haftet normalerweise dicht am Perichondrium, und wenn sie nicht mit Druck festgehalten wird, kann der darunter liegende Knorpel mit der Zeit nekrotisieren oder sich verformen.

Die Knorpelkonfiguration der Ohrmuschel ist bei den meisten Menschen relativ symmetrisch, was bei der Entscheidung helfen kann, wo ein großes anteriores Hämatom gepolstert werden soll. Anatomie des äußeren Ohrs Bild

Positionierung für die Drainage des Ohrmuschelhämatoms Bei einem posterioren Hämatom: Seitenlage auf der nicht betroffenen Seite

Bei einem anterioren Hämatom: Rückenlage mit leichter Kopfdrehung auf die nicht betroffene Seite

Schritt-für-Schritt-Beschreibung für die Drainage des Ohrmuschelhämatoms Während Sie sterile Handschuhe tragen, reinigen Sie die Ohrmuschel und die angrenzende Haut mit einer antiseptischen Lösung.

Betäuben Sie die Ohrmuschel mit 1%igem Lidocain ohne Adrenalin, indem Sie eine aurikuläre Blockade oder eine direkte Infiltration um das Hämatom herum durchführen. Eine topische Anästhesie kann zusätzlich oder als Alternative mit Lidocain-Prilocain-Creme durchgeführt werden.

Schneiden Sie die Haut entlang des hinteren Randes des Hämatoms mit der Skalpellklinge Nr. 15 ein. Folgen Sie der Krümmung der Ohrmuschel in einer Hautfalte oder am Rande einer Veränderung der Knorpelform, um die Narbe zu verbergen.

Trennen Sie die Haut und das darüber liegende Perichondrium vorsichtig vom Hämatom und dem darunter liegenden Knorpel mit einer Hämostat oder einem ähnlichen Instrument.

Entfernen Sie das Hämatom manuell vollständig.

Spülen Sie die Hämatomtasche mit steriler physiologischer Kochsalzlösung.

Trocknen Sie den Bereich mit Gaze ab.

Tragen Sie eine antibiotische Salbe auf den Inzisionsrand auf.

Drücken Sie das Perichondrium vorsichtig mit einem Finger auf den Knorpel zurück; der Druckverband hält sie in unmittelbarer Nähe.

Legen Sie trockene Watte in den äußeren Gehörgang.

Füllen Sie alle äußeren Ohrmuschelspalten mit Petrolatum-Gaze, Dentalrollen oder Gaze, die mit steriler Kochsalzlösung oder Mineralöl befeuchtet ist.

Bei Hämatomen, die sowohl anterior als auch posterior liegen, müssen die Kissen mit monofilem Nahtmaterial zusammengenäht werden; für dieses Manöver sind Dentalrollen besonders geeignet.

Legen Sie mehrere Lagen Gaze hinter das Ohr, um die Rückseite des Ohrs gegen den Druckverband abzustützen. Schneiden Sie zuerst eine V-Form oder Kurve aus der Gaze, um eine enge Anpassung an das Ohr zu ermöglichen.

Decken Sie das äußere Ohr mit mehreren Schichten von aufgerollten 4 × 4 großen Mullbinden ab und fixieren Sie sie, indem Sie elastische Binden oder Mullbinden um den Kopf wickeln und den unteren Rand des Verbandes über das Ohrläppchen kleben.

Nachsorge bei der Drainage des Ohrmuschelhämatoms Verschreiben Sie orale Antibiotika (z. B. Cephalexin), die für 7 Tage gegen Staphylokokken wirksam sind.

Der Verband sollte 1 Woche lang trocken gehalten werden; beim Baden sollte eine Duschhaube verwendet werden.

Prüfen Sie 24 Stunden nach Entfernen des Verbandes erneut, ob das Hämatom wieder aufgetreten ist.

Entfernen Sie den Verband nach 1 Woche.

Um die Heilung und das kosmetische Ergebnis zu optimieren, sollten die Patienten das Ohr 1 Monat lang nicht manipulieren, nachdem der Verband entfernt wurde.

Warnungen und häufige Fehler bei der Drainage des Ohrmuschelhämatoms Der Druckverband muss eng genug anliegen, um ein erneutes Auftreten von Hämatomen und/oder Flüssigkeitsansammlungen zu verhindern, darf aber nicht so eng anliegen, dass die Durchblutung behindert wird. Wenn der Patient das Gefühl hat, dass der Verband die Schmerzen verstärkt oder Kopfschmerzen verursacht, ist der Verband in der Regel zu eng und sollte gelockert werden. Wenn der Patient nach dem Anlegen des Verbandes keinen Druck auf dem Ohr spürt, ist der Verband zu locker.