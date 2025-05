Risse können in den Sehnen auftreten, die den Bizeps mit den Knochen der Schulter verbinden, oder in der Sehne, die den Bizeps mit einem der Unterarmknochen (am Ellenbogen) verbindet.

(Siehe auch Überblick über Verstauchungen und andere Weichteilverletzungen.)

Der Bizeps besteht aus zwei Sehnen, die am Schultergelenk (Scapula) befestigt sind, und einer Sehne, die sich an einer der Armknochen (Speiche) am Ellenbogen anschließt. Die Bizeps-Sehnen an der Schulter neigen eher dazu zu reißen als die Sehne am Ellenbogen.

Bizepssehnenrisse werden durch eine plötzliche kraftvolle Bewegung (z. B. Heben eines schweren Gegenstands) oder gewaltsames Strecken oder Drehen des Ellenbogens verursacht. Diese Risse treten typischerweise auf, wenn die Sehne durch Überbeanspruchung bereits geschwächt ist (zum Beispiel beim Gewichtheben). Eine Überbeanspruchung kann dazu führen, dass sich die Sehne entzündet (bezeichnet als Tendinitis) und manchmal auch ausfranst. Bei älteren Menschen kann die Sehne degenerieren, wodurch das Risiko eines Risses steigt. Auch andere Faktoren, die eine Sehne schwächen können, erhöhen möglicherweise das Risiko.

Armbeuger (Bizeps) 3D Model:

Die Verletzung, die zum Riss des Bizeps führt, kann auch andere Strukturen der Schulter schädigen, z. B. die Rotatorenmanschette.

Die Bizepssehne kann anreißen oder komplett reißen. Reißt eine Bizepssehne komplett, dann ist die Sehne vollständig vom Knochen getrennt. Dadurch kann der Arm in der Regel in bestimmte Richtungen nicht mehr bewegt werden. Ist die Sehne nur zum Teil angerissen, bleibt die Beweglichkeit erhalten, der Riss in der Sehne kann sich aber weiten, so dass es später zu einem kompletten Abriss kommt, insbesondere, wenn der betroffene Arm stark belastet wird.

Symptome von Bizepssehnenrissen Bizepssehnenrisse verursachen je nach Lage des Risses plötzliche, starke Schmerzen in der Schulter oder in der Nähe des Ellenbogens. Die Schmerzen verstärken sich, wenn mit der Schulter etwas angehoben oder gezogen wird. Weitere Symptome sind Blutergüsse, Schwellungen und Schwäche. Der abgelöste Muskel kann eine Ausbuchtung im Arm bilden (sogenanntes Popeye-Phänomen).

Diagnose von Bizepssehnenrissen Untersuchung durch den Arzt

Ultraschall

Magnetresonanztomographie (MRT) Um die Diagnose eines Bizepssehnenrisses stellen zu können, fragt der Arzt genau nach, wie es zur Verletzung kam und führt eine körperliche Untersuchung durch. Patienten sollten einen Arzt anrufen oder aufsuchen, wenn sie starke Schmerzen haben, die Beweglichkeit an der Schulter oder dem Ellenbogen eingeschränkt ist oder sie eine Ausbuchtung im Oberarm haben. Oft wird auch eine Ultraschalluntersuchung der Schulter durchgeführt. Damit kann ein vollständiger Riss der Sehnen an der Schulter entdeckt werden. Eine Ultraschalluntersuchung ist bei Anrissen und einem Sehnenriss am Ellenbogen weniger hilfreich. Eine MRT kann zur Bestätigung der Diagnose durchgeführt werden, ist aber in der Regel nicht erforderlich.