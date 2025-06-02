Vorsichtsmaßnahmen beim Tauchen und Vermeidung von Tauchverletzungen

Taucher sollten Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die das Risiko eines Barotraumas und einer Dekompressionskrankheit minimieren. Zur Senkung des Risikos sollten Taucher das Folgende tun:

Den Druck in verschiedenen Lufträumen, auch in der Gesichtsmaske (indem Luft aus der Nase in die Maske geblasen wird), und im Mittelohr ausgleichen (zum Beispiel durch Gähnen oder Schlucken)

Taucher sollten es vermeiden, ihren Atem anzuhalten und beim Auftauchen normal atmen, wobei das Auftauchen nicht schneller als 0,15 Meter/Sekunde erfolgen sollte, eine Geschwindigkeit, bei der die Taucher nach und nach übermäßigen Stickstoff ausstoßen und luftgefüllte Räume leeren (zum Beispiel Lunge und Nebenhöhlen)

Sie sollten sich an alle erforderlichen Stopps entsprechend Tiefe und Zeit des Tauchgangs halten, die in den Tauchtabellen oder Computer angegeben sind

und dies mit Sicherheitsstopps von 3 bis 5 Minuten in einer Tiefe von 4,6 Metern

Für die nächsten 12–24 Stunden nach dem Tauchen nicht fliegen

Um andere Taucherrisiken zu minimieren sollten Taucher bestimmte Tauchersituationen kennen und vermeiden, z. B.

Schlechte Sicht

Starke Strömungen, die mehr Kraftaufwand bedeuten

Kühle Temperaturen

Allein tauchen

Nach dem Konsum von illegalen Drogen, Beruhigungsmitteln und Alkohol

Kalte Temperaturen sind besonders gefährlich, weil sich schnell eine Hypothermie entwickeln und das Urteilsvermögen des Tauchers und seine Geschicklichkeit beeinträchtigen kann. Eine Hypothermie kann auch potenziell tödliche Herzrhythmusstörungen verursachen. Allein zu tauchen ist nicht empfehlenswert.

Illegale Drogen, Schlafmittel und Alkohol, in welcher Menge auch immer, haben unvorhersehbare oder unkalkulierbare Auswirkungen in der Tiefe und sollten strikt vermieden werden. Verschreibungspflichtige, nicht schläfrig machende Medikamente sind beim Freizeittauchen nicht hinderlich.