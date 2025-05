Die meisten Verletzungen im Genitalbereich treten bei Männern auf und können Verletzungen an Hoden, Hodensack und/oder Penis umfassen. Schwere Verletzungen im Genitalbereich treten am häufigsten in Kriegsfeldern auf, für gewöhnlich durch Sprengstoffsätze.

Am Penis können verschiedene Arten von Verletzungen auftreten. Der Penis kann ganz oder zum Teil abgetrennt sein. Ein abgetrennter Penis kann manchmal wieder angenäht werden. Das Ausmaß des Empfindungsvermögens und der Wiedererlangung der Funktionsfähigkeit ist dabei verschieden. Einengende Penisringe, die gesetzt werden, um die Erektion zu verstärken, können den Penis möglicherweise zuziehen und damit bleibende Schäden verursachen. Es reicht für gewöhnlich aus, den Ring zu entfernen. Penetrierende Verletzungen, einschließlich Tierbisse und Schusswunden, kommen weniger häufig vor und können auch die Harnröhre betreffen. Ein chirurgischer Eingriff ist eventuell notwendig, um Verletzungen des Penis und Verletzungen der Harnröhre zu behandeln.

Die genitale Verstümmelung durch Entfernen der Klitoris bei Frauen (Verstümmelung weiblicher Genitalien), die in einigen Kulturen vorkommt, ist ebenfalls eine Form von Trauma im Genitalbereich und Kindesmissbrauch.

(Siehe auch Übersicht über Verletzungen der Harnwege und der Genitalien.)

Schnittwunden an Penis Das Einklemmen des Penis in einem Reißverschluss kommt häufig vor, vor allem bei Kindern. Die dadurch entstehende Schnittverletzung heilt jedoch für gewöhnlich schnell ab. Am wichtigsten ist es, diese sauber zu halten. Wenn sich die Schnittwunden infiziert haben, sollten Antibiotika genommen werden. Wenn ein Reißverschluss die Haut am Penis oder Hodensack (Skrotum) eingeklemmt hat, kann der Reißverschluss mit einem stabilen Drahtschneider (Seitenschneider) entfernt werden, indem die Schiene am Schieber, der die vorderen und hinteren Plättchen miteinander verbindet, aufgeschnitten wird. Dadurch zerfällt der Schieber in 2 Teile und die Zähne lassen sich leicht voneinander trennen. Entfernung der Penishaut vom Reißverschluss

Fraktur des Penis Durch übermäßiges Biegen kann eine Fraktur eines erigierten Penis entstehen. Ein solches Verbiegen kann bei heftigem Geschlechtsverkehr eintreten, wenn der Penis gegen den Beckenknochen der Partnerin gedrückt wird. Ein Bruch (Fraktur) des Penis kann auch mit einer Verletzung der Harnröhre einhergehen. Die „Fraktur‟ ist eigentlich ein Riss in der Deckschicht (Tunica albuginea) einer der beiden röhrenartigen Strukturen des Penis (Corpus cavernosum penis), die das zusätzliche Blut enthalten, das die Erektion aufrechterhält. Der Mann hat sofort Schmerzen, es entsteht eine Schwellung und eine Verfärbung am Penis, und der Penis scheint deformiert zu sein. In der Regel muss ein solcher Riss sofort operiert werden, damit einer Penisverkrümmung oder bleibenden Erektionsstörung vorgebeugt werden kann. Wussten Sie ...