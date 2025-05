Harnleiterverletzung

Bei leichten Verletzungen ein Harnleiterstent (Gefäßprothese) oder Schlauch zum Ablassen des Urins

Bei schweren Verletzungen chirurgischer Eingriff

Einige leichtere Verletzungen können behandelt werden, wenn ein biegsamer Katheter (Stent) in den Harnleiter entweder durch die Blase oder durch die Niere über eine Nadel an der Seite des Patienten eingeführt wird (perkutane Nephrostomie). Diese Behandlungen verhindern, dass Urin durch den Harnleiter fließt. Sie bleiben für gewöhnlich 2 bis 6 Wochen lang am Platz, damit der Harnleiter heilen kann. Falls die Verletzung des Harnleiters trotz des Einsatzes eines Stents nicht abheilt, ist eventuell ein weiterer chirurgischer Eingriff notwendig. Bei Menschen mit schweren Verletzungen muss eventuell der Harnleiter chirurgisch rekonstruiert werden.

Eine Behandlung trägt dazu bei, Komplikationen durch Verletzungen des Harnleiters vorzubeugen. Wenn trotz aller Anstrengungen Komplikationen eintreten, müssen diese behandelt werden.