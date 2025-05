Überblick über chemische Waffen

University of Florida

Chemische Waffen werden von den Regierungen zum Einsatz in Kriegszeiten entwickelt und dazu zählen

Toxische Stoffe (deren Ziel es ist, schwere Verletzungen beizubringen oder zu töten)

Stoffe, die handlungsunfähig machen (deren Ziel es ist, nur vorübergehende, nicht lebensbedrohliche Wirkung zu zeigen)

Brandauslösende Stoffe (deren Ziel es ist, Licht und eine Flamme zu erzeugen)

Giftige industrielle Chemikalien, wie sie für die Industrie hergestellt werden, sind auch in der Lage, Massentragödien zu verursachen. Für manche Chemikalien (wie Chlor, Phosgen und Zyanid-Komponenten) gibt es im Kriegsfall sowohl industrielle als auch chemische Einsatzmöglichkeiten.

Toxische Stoffe werden in 4 Hauptklassen eingeteilt:

Stoffe, die handlungsunfähig machen, werden unterteilt in

Anticholinergika

Mittel zur Bekämpfung von Unruhen (oft fälschlich Tränengas genannt), die als feste Sprays oder als Lösungen versprüht werden

Opioide, besonders die wirkstarken Fentanyl-Derivate, wie z. B. solche, die von Russland gegen die tschetschenischen Terroristen im Jahr 2002 eingesetzt worden sein sollen, können kampfunfähig machen. Eigentlich sind sie nicht dafür vorgesehen, schwere Schäden oder den Tod zu verursachen, können aber als Massenvernichtungswaffen durch Herbeiführen des Atemstillstands leicht zum Tod führen. In Situationen, in denen Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden, werden höchstwahrscheinlich Opioide in Sprühform verwendet. Mehr Dosen von Naloxon, das Notfallmedikament gegen Opioide, als normal könnten erforderlich sein, um die Auswirkungen von Fentanyl-Derivaten rückgängig zu machen.

In hohen Dosen können Stoffe, die handlungsunfähig machen, schwere Verletzungen verursachen oder zum Tod führen.

Brandmittel, die entwickelt werden, um Licht und eine Flamme zu erzeugen, können in vielen Fällen auch Verbrennungen verursachen.

Zusätzlich zu ihren chemischen und gebräuchlichen Bezeichnungen haben die meisten chemischen Waffen auch einen Code vom Nordatlantikpakt (North Atlantic Treaty Organization, NAT) erhalten, der aus 1 bis 3 Buchstaben besteht. So ist Chloroacetophenon eine Form von Tränengas, das unter der Bezeichnung Mace vermarktet wird und mit dem Code CN gekennzeichnet ist.