Blasenbildende Kampfstoffe in chemischen Waffen

Senfkomponenten können starke Schmerzen auf der Haut und Rötungen verursachen. Ein paar Stunden nach der Einwirkung (manchmal bis zu 36 Stunden später) bilden sich Blasen. Blasen, die durch Senfgas verursacht werden, ähneln manchmal einer Perlenkette, die einen Kreis um eine Hautstelle beschreiben, die nicht betroffen scheint, in Wahrheit aber schon so beschädigt ist, dass sie keine Blasen mehr wirft. Blasen, die durch Senfgas verursacht werden, lassen dieses Muster seltener erkennen. Die Blasen können breit werden und mit Flüssigkeit gefüllt sein. Die Augen sind eventuell schmerzvoll entzündet und die Hornhaut kann sich eintrüben. Die Betroffenen husten und sind heiser, leiden an Keuchatmung, schnappen nach Luft und haben Krämpfe in der Luftröhre. Sie haben Beklemmungen in der Brust und Atemnot. Es kann sich Übelkeit einstellen.

Lewisit kann etwa innerhalb einer Minute nach der Einwirkung auf die Haut Schmerzen verursachen. Die Hautrötung ist innerhalb von 15 bis 30 Minuten zu sehen, und nach mehreren Stunden stellen sich Blasen ein. Die Blasen befinden sich in der Regel im Zentrum des geröteten Bereichs und ziehen sich nach außen weiter. Die Schmerzen klingen ab, nachdem die Blasen aufgetreten sind. Die Reizung der Atemwege erfolgt bald nach dem Einatmen und führt zu Husten, Schnupfen, Keuchatmung und Atemnot durch die Flüssigkeit, die aus den kleinen Blutgefäßen in die Alveolen (kleine Luftbläschen in den Lungen) fließt. Nach ein paar Stunden fühlen die Menschen eventuell eine Brustbeklemmung und haben Atembeschwerden.

Hautkontakt mit Phosgenoxim verursacht innerhalb von 5 bis 20 Sekunden starke, stechende („nadelstichartige”) Schmerzen und lässt die Haut weiß erscheinen. Die betroffene Haut wird dann grau mit einem roten Rand. Innerhalb von 30 Minuten nach der Einwirkung stellt sich eine blasse leichte Schwellung ein, Quaddel genannt (ähnlich wie bei Quaddeln). In den folgenden 7 Tagen wird die Haut dunkelbraun und dann schwarz, wenn die Haut und das darunter liegende Gewebe absterben. Wenn sie nicht chirurgisch entfernt werden, können die Quaddeln mehr als 6 Monate bleiben.