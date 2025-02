Schulterverrenkung

Schulterverrenkungen bzw. -luxationen treten auf, wenn der kugelförmige Kopf des Oberarmknochens (Humerus) aus der Gelenkpfanne des Schulterblatts (Scapula) rutscht.

Wenn die Schulter ausgekugelt ist, wurde der Kopf des Oberarmknochens meist durch Krafteinwirkung aus dem Gelenk gedrückt.

Die Schulter kann verformt aussehen und tut meist sehr weh.

Die Diagnose einer Schulterluxation erfolgt oft bereits bei der Untersuchung durch den Arzt, mitunter werden zur Absicherung auch Röntgenbilder aufgenommen.

Das Gelenk kann in der Regel auch ohne Operation wieder eingerenkt werden. Dazu erhalten die Patienten jedoch oft Medikamente, damit sie das Einrenken aushalten können.

(Siehe auch Übersicht über Luxationen.)

Von den großen Gelenken ist die Schulter das Gelenk, in dem am häufigsten Luxationen auftreten. Bei mehr als 95 Prozent aller Schulterluxationen ist der Oberarmknochen nach vorne aus dem Gelenk gedrückt worden (Luxatio anterior). Mitunter ist er aber auch nach hinten oder nach unten gedrückt. Für gewöhnlich entsteht eine Luxation nach hinten (Luxatio posterior), wenn der Betroffene einen Krampfanfall hat oder einen elektrischen Schlag erhält (z. B. durch Blitzeinschlag). Nach unten ausgerenkte Luxationen sind selten und in der Regel gut sichtbar. Die meisten Menschen mit einer nach unten ausgerenkten Luxation halten ihren Arm über dem Kopf, wobei der Unterarm typischerweise auf dem Kopf abgelegt wird.

Der Knochen kann komplett oder nur teilweise aus dem Gelenk herausgedrückt worden sein – sogenannte komplette Luxation oder nur teilweise – sogenannte partielle Luxation bzw. Subluxation.

Eine Schultergelenkluxation kann auftreten, wenn die Schulter durch eine starke Kraft (beispielsweise einen plötzlichen Schlag) nach außen, nach oben oder nach hinten gezogen, gedrückt oder gedreht wird. In den meisten Fällen wurde die Schulter nach außen gezogen und gedreht. Häufige Ursachen sind Sportverletzungen (z. B. Abblocken eines Schusses beim Basketball), Autounfälle und Stürze.

Bei einer Schulterluxation kann es auch zu einer Dehnung oder einem Riss in den Geweben in Gelenknähe kommen, z. B. in Bändern, Sehnen, Blutgefäßen und Nerven. Manchmal liegt auch ein Knochenbruch vor, meist am oberen Ende des Armknochens, insbesondere bei Personen über 45 Jahren.

Bei einer schweren Verletzung oder besonders bei Unter-30-Jährigen, die ihre Schulter mehrmals ausgekugelt haben (was vorkommt, wenn weiter Sport getrieben wird), kann die Schulter instabil werden, sodass die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Ausrenkung steigt.

Symptome einer Schultergelenkluxation Die ausgerenkte Schulter kann sichtbar verschoben bzw. verdreht sein. Der Gelenkbereich kann geschwollen sein oder es kann ein Bluterguss vorliegen. Die Schmerzen sind meist intensiv. Die Betroffenen sind nicht in der Lage bzw. nicht bereit, ihren Arm vom Körper weg zu bewegen. Bei Schultergelenkluxationen kann sich der Schultermuskel (Deltamuskel), der um das Schultergelenk liegt, taub anfühlen. Das Trauma der Luxation kann zu Krämpfen in der Schultermuskulatur führen, was den Schmerz oftmals noch verstärkt.

Diagnose einer Schultergelenkluxation Körperliche Untersuchung

Röntgenaufnahmen Wenn eine Schulterluxation vermutet wird, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Es sollte nicht versucht werden, die Schulter selbst wieder einzurenken. Dies könnte weitere Verletzungen zur Folge haben. Der Arm sollte bis zur Untersuchung durch den Arzt so ruhig wie möglich gehalten werden, unter Umständen mit einer Schlinge oder Schiene, und sollte mit Eis gekühlt werden. Das Eis kann die Schmerzen lindern und Schwellungen reduzieren. Der Arzt fragt den/die Betroffene(n) möglicherweise, wie die Verletzung aufgetreten ist, wie stark die Schmerzen sind und ob der Arm bewegt werden kann. Die Diagnose einer Schulterluxation erfolgt oft bereits bei der Untersuchung durch den Arzt. Meist werden aber auch Röntgenaufnahmen gemacht, um die Diagnose zu bestätigen und eine Fraktur auszuschließen. Der Arzt muss wissen, ob Knochen gebrochen sind, bevor er versucht, das Gelenk wieder einzurenken.