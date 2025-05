University of Louisville School of Medicine

Erfrierungen 2. und 3. Grades sind Kälteschäden, die zu einer dauerhaften Schädigung der betroffenen Bereiche führen.

Extreme Kälte kann die Gewebe gefrieren, wodurch sie zerstört werden, manchmal zusammen mit dem umliegenden Gewebe.

Der Bereich kann gefühllos, weiß, geschwollen, mit Blasen übersät oder schwarz und lederartig sein.

Der Bereich wird so schnell wie möglich in warmem Wasser aufgewärmt.

Die meisten Bereiche heilen mit der Zeit ab, aber manchmal ist ein chirurgischer Eingriff notwendig, um das tote Gewebe zu entfernen.

(Siehe auch Überblick über Kälteschäden.)

Die Schäden bei einer schweren Erfrierung entstehen durch mehrere Faktoren. Durch Erfrierungen werden einige Zellen abgetötet, andere überleben aber. Da sich die Blutgefäße bei Kälte verengen, kann das in der Nähe des erfrorenen Bereichs gelegene, selbst jedoch nicht erfrorene Gewebe durch die Minderdurchblutung ebenfalls geschädigt werden. Manchmal bilden sich durch die Kälte in den kleinen Blutgefäßen des betroffenen Gewebes kleine Blutgerinnsel. Diese können die Durchblutung so sehr verschlechtern, dass das Gewebe abstirbt. Wird der betroffene Bereich schließlich wieder mit Blut versorgt, setzt das geschädigte Gewebe eine Reihe chemischer Substanzen frei, die eine Entzündungsreaktion auslösen. Entzündungen verschlimmern den durch die Kälte entstandenen Schaden. Darüber hinaus werden bei Erwärmung des gefrorenen Gewebes toxische Substanzen im Blut freigesetzt, die Herzrhythmusstörungen verursachen können.

Beim Aufenthalt in Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann grundsätzlich jeder Körperteil schwere Erfrierungen erleiden. Das Risiko dafür hängt vom Kältegrad und von der Dauer der Kälteexposition ab. Ein besonders hohes Risiko haben Menschen, deren Durchblutung gestört ist, sei es aufgrund von Diabetes oder Arteriosklerose, Gefäßspasmen (die durch Rauchen, einige neurologische Störungen und bestimmte Medikamente verursacht sein können) oder weil zu eng sitzende Handschuhe oder Stiefel die Durchblutung behindern. Am stärksten gefährdet sind Hände, Füße und das Gesicht. Besonders gefährlich ist der Kontakt mit Nässe und Metall, da dieser den Erfrierungsprozess beschleunigt.

Symptome von Erfrierungen 2. und 3. Grades Die Symptome einer Erfrierung hängen davon ab, wie tief die Erfrierung ins Gewebe dringt und wie viel Gewebe betroffen ist. Ist die Erfrierung eher oberflächlich, wird die Haut gefühllos und verfärbt sich weiß. Geht die Erfrierung etwas tiefer, bilden sich Blasen und die Haut schwillt an. Bei tiefen Erfrierungen ist die Extremität gefühllos, kalt und hart. Der betroffene Bereich ist blass und kalt. Blasen können sich entwickeln. Mit einer klaren Flüssigkeit gefüllte Blasen deuten auf eine leichtere Schädigung hin als mit Blut gefüllte Blasen. Erfrierung am Fuß Bild © Springer Science+Business Media Schwere Erfrierungen der Hände Bild © Springer Science+Business Media Durch Erfrierung verursachtes totes Gewebe Bild © Springer Science+Business Media Die erfrorene Extremität kann aufgrund des abgestorbenen Gewebes grau und weich werden (feuchte Gangrän). Dann lässt sich eine Amputation meist nicht umgehen. Häufiger entsteht jedoch eine trockene Gangrän, bei der der erfrorene Bereich schwarz und ledrig ist.

Diagnose von Erfrierungen 2. und 3. Grades ersuchung durch eine medizinische Fachkraft

Frühere Kältebelastung Schwere Erfrierungen werden anhand ihres typischen Aussehens und im zeitlichen Zusammenhang mit einer Kälteexposition diagnostiziert. Manchmal erscheinen Erfrierungen zunächst genauso wie Gewebeverletzungen ohne Erfrierungen. Nach ein paar Tagen entwickelt das erfrorene Gewebe charakteristische Symptome, das es von Verletzungen ohne Erfrierungen unterscheidet.