Sie können einen Hitzschlag erleiden durch:

Schwere körperliche Arbeit oder Training in der Hitze

Eingesperrt sein in einem heißen Auto

Aufenthalt in einem heißen Zimmer für wenige Tage

Nur wenige Stunden Arbeit oder Training in der Hitze können zu einem Hitzschlag führen, besonders, wenn Ihr Körper nicht an die Hitze gewöhnt ist.

Kinder, die bei heißer Sonne in ein Auto eingesperrt sind (oder, die zu klein sind, um die Tür zu öffnen), können in weniger als einer Stunde bereits einen Hitzschlag erleiden. Autos heizen sich im Inneren rasch auf, besonders in der Sonne.

Ältere Menschen, die für ein paar Tage im Sommer in einem heißen Zimmer eingesperrt sind, können einen Hitzschlag erleiden, selbst, wenn das Zimmer nicht wirklich heiß wirkt. Ihr Körper wird nach und nach durch die Hitze überlastet.