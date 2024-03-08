Ein Schlag auf den Kopf kann das Schläfenbein (den Schädelknochen, der den Gehörgang, das Mittelohr und das Innenohr enthält) brechen lassen.
Ein Schläfenbeinbruch kann eine Gesichtslähmung, einen Hörverlust, Blutergüsse hinter dem Ohr und Bluten aus dem Ohr verursachen.
Die Ärzte erstellen eine Computertomographie (CT), um einen Schläfenbeinbruch zu diagnostizieren.
Eine Behandlung und manchmal auch ein chirurgischer Eingriff sind notwendig, wenn die Fraktur problematisch ist.
Schläfenbeinbrüche können verschiedene Verletzungen der Mittel- und Innenohrstrukturen verursachen. Zu den Verletzungen zählen das Platzen des Trommelfells und Schädigungen der Gehörknöchelchen (der Kette von Knöchelchen, die das Trommelfell mit dem Innenohr verbinden), an der Cochlea (dem Hörorgan), des Vestibularorgans (dem Organ für das Gleichgewicht im Innenohr) oder des Nervs, der die Gesichtsmuskeln kontrolliert (Faszialnerv).
Schläfenbein
Der Schläfenknochen befindet sich an den Seiten und an der Schädelbasis. Er umschließt den Gehörgang, das Mittelohr und das Innenohr.
Symptome einer Schläfenbeinfraktur
Menschen haben Schmerzen und bluten oft
aus dem Ohr
hinter dem Trommelfell
haben Prellung der Haut hinter dem Ohr
Weitere Symptome und Komplikationen sind verschieden, je nachdem wo sich die Fraktur befindet.
Manche Betroffene haben eine Gesichtslähmung auf der Seite der Fraktur. Eine Gesichtslähmung stellt sich sofort oder nach kurzer Zeit ein und kann leicht bis schwer sein.
Ein anderes Symptom ist ein schwerer Hörverlust. Ein Hörverlust kann sich durch die Schädigung der 3 kleinen Knöchelchen („Gehörknöchelchen“ genannt) ergeben, die das Trommelfell mit dem Innenohr verbinden, oder durch eine Schädigung der Cochlea oder des Nervs, der zur Cochlea führt.
Falls das Vestibularorgan geschädigt wird, haben die Betroffenen eventuell das Gefühl, dass sie selbst sich drehen bzw. sich ihre Umgebung dreht (Schwindel) oder sie haben Probleme mit dem Gleichgewicht.
Mitunter tritt Flüssigkeit aus dem Umfeld des Gehirns oder des Rückenmarks (Rückenmarksflüssigkeit) aus der Fraktur aus und kommt aus dem Ohr oder der Nase als klare Flüssigkeit heraus. Ein Austreten dieser Flüssigkeit bedeutet, dass das Gehirn einer möglichen schweren Infektion durch Bakterien im Ohrkanal ausgesetzt ist.
© Springer Science+Business Media
Diagnose einer Schläfenbeinfraktur
Computertomographie (CT)
Untersuchung auf Schädigung der Gesichtsnerven und des Gehörs
Die Diagnose erfolgt per CT.
Die Ärzte prüfen auch das Hörvermögen des Betroffenen und ob das Gesicht gelähmt ist. Bei Problemen werden in der Regel weitere Untersuchungen durchgeführt, z. B. präzise Hörtests durch einen Ohrenarzt oder eine elektrodiagnostische Untersuchung des Nervs, der für die Kontrolle der Gesichtsbewegungen verantwortlich ist.
Behandlung einer Schläfenbeinfraktur
Bei Bedarf Behandlung der Symptome
Eine Behandlung ist nur notwendig, wenn die Fraktur Probleme verursacht.
Behandlung einer Gesichtslähmung
Falls die Gesichtslähmung sofort eintritt und schwer ist, ist eventuell ein chirurgischer Eingriff notwendig. Falls die Lähmung leicht oder zeitverzögert eintritt, wird typischerweise ein Kortikosteroid oral verabreicht.
Behandlung des Gehörverlusts
Falls der Hörverlust durch die Schädigung der Gehörknöchelchen verursacht wird, werden diese chirurgisch wiederhergestellt. Ein Hörverlust, der durch eine Schädigung der Cochlea oder des entsprechenden Nervs verursacht wurde, ist in der Regel bleibend.
Behandlung des Schwindels
Falls der Schwindel durch eine Schädigung verursacht wird, die nicht operativ behoben werden kann, kann ein benzodiazepinhaltiges Medikament (das in der Regel zur Behandlung von Angstzuständen eingesetzt wird) Linderung verschaffen. Die Betroffenen können manchmal lernen, die Probleme, die der Schwindel verursacht (wie der Verlust des Gleichgewichtsgefühls) mit einer Reihe von Übungen, vestibuläre Rehabilitation genannt, auszugleichen.
Behandlung des Auslaufens von Rückenmarksflüssigkeit
Patienten mit Austritt von Rückenmarksflüssigkeit sollten ins Krankenhaus eingewiesen werden. Falls der Ausfluss nicht von allein innerhalb von ein paar Tagen aufhört, sind eventuell eine Operation oder das Setzen einer Drainage in der Nähe des Rückenmarks im unteren Rücken (Lumbaldrainage) notwendig, um einer Infektion vorzubeugen.