Schläfenbeinbruch

Menschen haben Schmerzen und bluten oft

aus dem Ohr

hinter dem Trommelfell

haben Prellung der Haut hinter dem Ohr

Weitere Symptome und Komplikationen sind verschieden, je nachdem wo sich die Fraktur befindet.

Manche Betroffene haben eine Gesichtslähmung auf der Seite der Fraktur. Eine Gesichtslähmung stellt sich sofort oder nach kurzer Zeit ein und kann leicht bis schwer sein.

Ein anderes Symptom ist ein schwerer Hörverlust. Ein Hörverlust kann sich durch die Schädigung der 3 kleinen Knöchelchen („Gehörknöchelchen“ genannt) ergeben, die das Trommelfell mit dem Innenohr verbinden, oder durch eine Schädigung der Cochlea oder des Nervs, der zur Cochlea führt.

Falls das Vestibularorgan geschädigt wird, haben die Betroffenen eventuell das Gefühl, dass sie selbst sich drehen bzw. sich ihre Umgebung dreht (Schwindel) oder sie haben Probleme mit dem Gleichgewicht.

Mitunter tritt Flüssigkeit aus dem Umfeld des Gehirns oder des Rückenmarks (Rückenmarksflüssigkeit) aus der Fraktur aus und kommt aus dem Ohr oder der Nase als klare Flüssigkeit heraus. Ein Austreten dieser Flüssigkeit bedeutet, dass das Gehirn einer möglichen schweren Infektion durch Bakterien im Ohrkanal ausgesetzt ist.