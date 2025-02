Zehenfrakturen

Schienung des verletzten Zehs durch den benachbarten unverletzten Zeh (Buddy-Taping)

bei bestimmten Verletzungen Richten der gebrochenen Knochen

bequeme Schuhe oder speziell angefertigte Schuhe oder Stiefel

Normalerweise reicht es bei einem gebrochenen Zeh, ihn mit dem Nachbarzeh mehrere Wochen lang zusammenzubinden und so zu schienen (Buddy-Taping).

Ein unnatürlich gekrümmter Zeh muss eventuell gerichtet (reponiert) werden.

Wenn sich Blut unter dem Zehennagel angesammelt hat, kann durch ein kleines Loch, das mit einer Nadel oder einem heißen Draht (Elektrokauter) in der Nagelplatte gesetzt wird, das Blut abgelassen und der Schmerz gelindert werden. Dieses Verfahren (sogenannte Trepanation) nimmt in der Regel nur wenige Sekunden in Anspruch und es müssen keine Schmerzmittel genommen werden.

Wenn der große Zeh gebrochen ist, sollte der Fuß nicht belastet werden und ein speziell für Patienten mit Fußoperationen entwickelter Schuh getragen werden. Diese Schuhe sind vorne offen, haben Klettverschlüsse und eine starre Sohle. Der Fuß sollte zur Nachsorge beim orthopädischen Chirurgen kontrolliert werden.

Bei einem Bruch einer der anderen vier Zehen sollten bequeme Schuhe getragen werden, die den Zeh schützen. Weiche, weit geschnittene Schuhe üben weniger Druck auf den geschwollenen Zeh aus und Schuhe mit festen Sohlen stützen die Frakturstelle. Wenn das Tragen normaler Schuhe zu große Schmerzen bereitet, können auch Schuhe oder Stiefel getragen werden, die speziell für Patienten mit Fußoperationen entwickelt wurden.