Alligator-, Krokodil- und Leguanbisse

Zu solchen Bissen kommt es in der Regel beim Umgang mit den Tieren. In seltenen Fällen können Menschen aber auch in der Wildnis von Alligatoren und Krokodilen gebissen werden. Obwohl Alligator- und Krokodilbisse kein Gift enthalten, sind sie oft sehr gefährlich.

Alligator- und Krokodilbisse sind in der Regel schwere Verletzungen. Ärzte müssen die Blutung stoppen. Anschließend werden die Wunden gereinigt und stark geschädigtes Gewebe wird entfernt. Da es sehr wahrscheinlich ist, dass sich Bisse von Alligatoren und Krokodilen entzünden, erhalten die Patienten in der Regel Antibiotika.