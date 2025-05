Krebs der Bauchspeicheldrüse

Adenokarzinome im Kopf der Bauchspeicheldrüse können den Abfluss der Galle (die von der Leber gebildete Verdauungsflüssigkeit) in den Dünndarm stören (siehe Gallenblase und Gallengangsystem). Deshalb ist Gelbsucht (eine gelbe Verfärbung der Haut und des Weißen der Augen) aufgrund einer Blockierung des Galleabflusses typischerweise ein Frühsymptom. Gelbsucht wird von einem Juckreiz am ganzen Körper begleitet, weil sich Kristalle der Gallensalze unter der Haut ablagern. Erbrechen kann auftreten, wenn der Krebs im Kopf der Bauchspeicheldrüse den Übertritt des Mageninhalts in den Dünndarm blockiert (Magenausgangsstenose) oder den Dünndarm selbst verengt.

Adenokarzinome im Körper oder im Schwanz der Bauchspeicheldrüse können die abgehende Vene von der Milz (dem Organ, das Blutkörperchen bildet, überwacht, speichert und vernichtet) blockieren. Dadurch kommt es zu einer Milzvergrößerung (Splenomegalie). Die Quetschung kann auch dazu führen, dass die Venen anschwellen (Varikose) und sich um die Speiseröhre (Ösophagusvarizen) und den Magen drehen. Wenn diese varikösen Venen reißen, können starke Blutungen auftreten, vor allem aus der Speiseröhre.

Bestimmte Zellen in der Bauchspeicheldrüse produzieren Insulin, ein Hormon, das für die Kontrolle des Blutzuckergehalts entscheidend ist. Ein Mangel an Insulin führt zu Diabetes mellitus. Weil also die Zellen des Bauchspeicheldrüsenkrebs normale Pankreaszellen ersetzen, kommt es bei der Hälfte der Betroffenen zu einem Diabetes mit den bekannten Symptomen bei hohem Blutzucker, wie z. B. häufigem Wasserlassen von großen Mengen und übermäßigem Durst.

Bauchspeicheldrüsenkrebs kann zudem die Bildung von Verdauungsenzymen durch die Bauchspeicheldrüse stören und zu Problemen bei der Verwertung von Nährstoffen in Nahrung und Flüssigkeiten führen (Malabsorption). Diese Malabsorption wiederum führt zu Aufgeblähtsein und Bildung von Gasen und einem wässrigen, fettigen und/oder übelriechenden Durchfall, der seinerseits zu Gewichtsverlust und Vitaminmangel führt.