Manometrie

Röntgenuntersuchung mit Bariumschluck

Ärzte führen in der Regel einen dünnen Schlauch in die Speiseröhre ein, um die Spannung der Speiseröhre und des unteren Schließmuskels der Speiseröhre zu messen (ösophageale Manometrie genannt). Häufig untersuchen die Ärzte die Speiseröhre mit einem biegsamen Beobachtungsschlauch (Ösophagoskopie). Bei einer Ösophagoskopie kann der Arzt eine Biopsie durchführen (Entnahme einer Gewebeprobe für eine mikroskopische Untersuchung), um sicherzugehen, dass die Symptome nicht durch eine Krebserkrankung der unteren Speiseröhre hervorgerufen werden.

Eine Röntgendurchleuchtung der Speiseröhre, während die Person Barium schluckt (ein Bariumschluck), zeigt das Fehlen der normalen rhythmischen, wellenförmigen Muskelkontraktion (Peristaltik). Die Speiseröhre ist meistens nur leicht bis moderat, manchmal aber enorm geweitet, am unteren Ösophagussphinkter jedoch verengt.

Die Impedanz-Planimetrie ist eine Untersuchung der Speiseröhre. Bei diesem Test wird ein mit Salzwasser (Kochsalzlösung) gefüllter Ballon verwendet, um den Raum im Inneren (dem sogenannten Lumen) der Speiseröhre sowie gleichzeitig den Druck innerhalb der Speiseröhre zu messen. Die FLIP-Technik (Functional Lumen Imaging Probe, FLIP) ist eine weitere Speiseröhrenuntersuchung, bei der mittels Impedanz-Planimetrie beurteilt wird, wie gut die Speiseröhre funktioniert. Diese Messungen helfen dem Arzt bei der weiteren Beurteilung von Patienten mit Schluckbeschwerden.

Einige Krankheiten wie eine Krebserkrankung am Übergang von der Speiseröhre in den Magen können ähnliche Symptome wie eine Achalasie hervorrufen (sogenannte Pseudoachalasie). Daher führen Ärzte möglicherweise weitere Tests durch, um diese Krankheiten auszuschließen. Eine Krebserkrankung am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen kann mittels Ösophagoskopie, Computertomografie (CT) von Brust und Bauch oder durch eine endoskopische Ultraschalluntersuchung (eine Ultraschallsonde an der Spitze eines Endoskops, das durch den Mund in den Magen vorgeschoben wird) diagnostiziert werden.