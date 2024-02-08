skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Übersicht über Obstruktionen der Speiseröhre

VonKristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Überprüft vonMinhhuyen Nguyen, MD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Überprüft/überarbeitet Geändert Feb. 2024
v38703861_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Die Speiseröhre (der Schlauch, der vom Rachen zum Magen führt) kann verengt oder völlig verschlossen (blockiert) sein.

In den meisten Fällen hat dies eine der folgenden Ursachen:

  • Fortschreitende Verletzung der Speiseröhre

  • Tumorwachstum

  • Nahrung und Fremdkörper

Zu einer möglichen Verengung führende Verletzungen können durch Schädigungen der Speiseröhre entstehen, die durch meist jahrelangen wiederholten Rückfluss von Magensäure (gastroösophageale Refluxkrankheit bzw. GERD) bedingt sind. Eine eosinophile Ösophagitis kann eine chronische Entzündung der Speiseröhre verursachen, die zu einer Verengung und Verlegung der Speiseröhre führen kann. Eine Verengung (Obstruktion) kann auch durch Schädigungen der Speiseröhre entstehen, die durch das Schlucken einer ätzenden Substanz (erosive Ösophagitis) verursacht wurde, oder seltener nach einer Entzündung der Speiseröhre, die durch eine über einen längeren Zeitraum in der Speiseröhre stecken gebliebene Tablette verursacht wurde.

Tumoren der Speiseröhre sind ebenfalls schwerwiegende Ursachen für eine Verengung, und zwar sowohl bösartige als auch gutartige Tumoren.

Eine Verengung kann auch entstehen, wenn etwas von außen gegen die Speiseröhre drückt (Kompression). Die Kompression kann eine Reihe von Ursachen haben, wie etwa

In seltenen Fällen ist die Ursache erblich bedingt (z. B. untere Ösophagusringe oder eine Ösophagusmembran). Diese Krankheiten verursachen in der Regel eine teilweise Obstruktion.

Da all diese Störungen den Durchmesser der Speiseröhre reduzieren, haben die Personen meistens Beschwerden beim Schlucken fester Nahrung, vor allem bei Fleisch und Brot. Schluckbeschwerden bei Flüssigkeiten treten, wenn überhaupt, viel später auf.

Diagnose einer Verlegung der Speiseröhre

  • Endoskopie des oberen Verdauungstrakts

  • Biopsie

  • Röntgenuntersuchung mit Bariumschluck

Eine Verengung der Speiseröhre wird mit einer Endoskopie des oberen Verdauungstrakts diagnostiziert. Bei dieser Maßnahme wird die Speiseröhre mit einem flexiblen Schlauch, dem Endoskop untersucht. Bei der Endoskopie entnimmt der Arzt Gewebeproben zur mikroskopischen Untersuchung (Biopsie).

Manchmal können Ärzte auch eine Untersuchung mit einem Bariumschluck durchführen. Bei diesem Test erhalten die Betroffenen Barium in einer Flüssigkeit und anschließend werden Röntgenaufnahmen gemacht. Das Barium im Körper zeichnet die Speiseröhre nach, sodass Auffälligkeiten besser zu sehen sind.

Behandlung und Ergebnis hängen von der Ursache der Verengung oder Blockade ab.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.