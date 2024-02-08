Übersicht über Obstruktionen der Speiseröhre

(der Schlauch, der vom Rachen zum Magen führt) kann verengt oder völlig verschlossen (blockiert) sein.

In den meisten Fällen hat dies eine der folgenden Ursachen:

Fortschreitende Verletzung der Speiseröhre

Tumorwachstum

Nahrung und Fremdkörper

Zu einer möglichen Verengung führende Verletzungen können durch Schädigungen der Speiseröhre entstehen, die durch meist jahrelangen wiederholten Rückfluss von Magensäure (gastroösophageale Refluxkrankheit bzw. GERD) bedingt sind. Eine eosinophile Ösophagitis kann eine chronische Entzündung der Speiseröhre verursachen, die zu einer Verengung und Verlegung der Speiseröhre führen kann. Eine Verengung (Obstruktion) kann auch durch Schädigungen der Speiseröhre entstehen, die durch das Schlucken einer ätzenden Substanz (erosive Ösophagitis) verursacht wurde, oder seltener nach einer Entzündung der Speiseröhre, die durch eine über einen längeren Zeitraum in der Speiseröhre stecken gebliebene Tablette verursacht wurde.

Tumoren der Speiseröhre sind ebenfalls schwerwiegende Ursachen für eine Verengung, und zwar sowohl bösartige als auch gutartige Tumoren.

Eine Verengung kann auch entstehen, wenn etwas von außen gegen die Speiseröhre drückt (Kompression). Die Kompression kann eine Reihe von Ursachen haben, wie etwa

Vergrößerung des linken Herzvorhofs

Aortenaneurysma

Ein abnorm geformtes Blutgefäß (Dysphagia lusoria)

Eine abnorme Schilddrüse

Ein knöcherner Auswuchs aus der Wirbelsäule

Krebs (am häufigsten Lungenkrebs)

In seltenen Fällen ist die Ursache erblich bedingt (z. B. untere Ösophagusringe oder eine Ösophagusmembran). Diese Krankheiten verursachen in der Regel eine teilweise Obstruktion.

Da all diese Störungen den Durchmesser der Speiseröhre reduzieren, haben die Personen meistens Beschwerden beim Schlucken fester Nahrung, vor allem bei Fleisch und Brot. Schluckbeschwerden bei Flüssigkeiten treten, wenn überhaupt, viel später auf.