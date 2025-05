Bei Zöliakie stimuliert Gluten – ein Protein, das sich in Weizen und in geringeren Mengen in Gerste und Roggen findet – das Immunsystem zur Bildung von bestimmten Antikörpern. Diese Antikörper schädigen die Schleimhaut des Dünndarms, was zu einer Abflachung der Zotten (kleine Auswüchse an der Schleimhaut des Dünndarms, die Nährstoffe absorbieren) führt. Die entstehende glatte Oberfläche führt zur Malabsorption von Nährstoffen. Wenn die Personen keine glutenhaltigen Lebensmittel essen, bildet sich in der Regel die normale bürstenartige Beschaffenheit der Dünndarmschleimhaut wieder zurück.