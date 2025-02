Dünndarmfehlbesiedlung (DDFB)

Eine Beurteilung der Symptome durch den Arzt

Atemtests

Kultur der Darmflüssigkeit

Bildgebende Verfahren

Die ärztliche Diagnose einer Dünndarmfehlbesiedlung stützt sich auf die typischen Symptome, besonders bei Personen, die sich bestimmten chirurgischen Eingriffen unterzogen haben oder an bestimmten Erkrankungen leiden.

Der Arzt kann eine Flüssigkeitsprobe mit einem biegsamen Schlauch entnehmen, der in den Dünndarm eingeführt wird, was als Endoskopie bezeichnet wird. Der Arzt legt mit der Flüssigkeit eine Kultur an, um die Art und die Menge der vorhandenen Bakterien zu bestimmen.

Es kann auch ein Atemtest durchgeführt werden. Wenn Bakterien im Darm bestimmte Zuckerarten abbauen, wird Wasserstoff und Methan produziert. Der Arzt führt einen Atemtest durch, um zu bestimmen, wie viel Wasserstoff oder Methan der Patient beim Atmen ausstößt. Nach dem Trinken einer Flüssigkeit, die einen bestimmten mit Wasser vermischten Zucker (Glukose oder Lactulose) enthält, atmet der Patient über einen Zeitraum von 4 Stunden in 1-stündigen Intervallen in einen Auffangbeutel aus. Dann werden die Beutel analysiert. Wenn die Menge an Wasserstoff oder Methan im Atem nach der Aufnahme einer der Flüssigkeiten deutlich ansteigt, leidet der Betroffene an einer Dünndarmfehlbesiedlung.

Manchmal weisen Personen Auffälligkeiten an ihren inneren Strukturen auf, die sie für eine Dünndarmfehlbesiedlung empfindlich machen. Um diese Auffälligkeiten zu erkennen, fertigen Ärzte Röntgenaufnahmen des Magens und Dünndarms an, nachdem die Person eine Flüssigkeit eingenommen hat, die auf Röntgenbildern sichtbar ist (man spricht von einer oberen gastrointestinalen Reihe).