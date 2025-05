Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York

Jedes Hohlorgan im Verdauungstrakt kann perforieren (einreißen), wodurch es zur Freisetzung von Darminhalt kommt, was zu Sepsis (einer lebensbedrohlichen Infektion des Blutkreislaufs) und zum Tod führen kann, wenn nicht sofort operiert wird.

Symptome umfassen plötzliche starke Schmerzen in Brust oder Bauch und einen berührungsempfindlichen Bauch.

Röntgenaufnahmen oder Computertomografie werden verwendet, um die Diagnose zu stellen.

Eine Notoperation ist erforderlich.

(Siehe auch Übersicht über gastrointestinale Notfälle.)

Durch eine Perforation können Nahrung, Verdauungssäfte oder andere Darminhalte in den Bauch laufen (oder manchmal in die Brust, wenn die Speiseröhre perforiert ist). Diese Materialien sind sehr reizend und enthalten Bakterien, wodurch es zu schweren Entzündungen und Infektionen kommt, die unbehandelt in der Regel tödlich sind.

Ursachen einer Perforation des Verdauungstrakts Die Ursachen hängen vom jeweiligen Ort des Durchbruchs ab, aber diese Schädigung kann in jedem Abschnitt des Verdauungssystems auftreten. Verschluckte Fremdkörper gelangen normalerweise ohne Probleme durch eine Person hindurch, gelegentlich bleiben sie jedoch stecken und führen zu einer Perforation. Fremdkörper, die durch den After eingeführt werden, können das Rektum oder das Colon perforieren. Tabelle Einige Ursachen für Perforation Tabelle

Symptome einer Perforation des Verdauungstrakts Eine Perforation der Speiseröhre, des Magens oder des Zwölffingerdarms verursacht plötzliche starke Schmerzen, die in die Schulter wandern (ausstrahlen) können. Die Person erscheint schwer krank, mit schnellem Herzschlag, Schwitzen und einem berührungsempfindlichen und harten Bauch. Da eine Perforation des Dünn- oder Dickdarms häufig im Verlauf einer anderen schmerzhaften Erkrankung stattfindet (wie z. B. Divertikulitis oder Blindarmentzündung) und die auslaufenden Inhalte mitunter in einem kleinen Bereich der Bauchhöhle aufgefangen werden und sich nicht weiter ausbreiten, können die Symptome weniger dramatisch sein und fälschlicherweise für eine Verschlimmerung des ursprünglichen Problems gehalten werden. Bei allen Perforationsarten hat die Person normalerweise Übelkeit, Erbrechen und Appetitverlust.

Diagnose einer Perforation des Verdauungstrakts Röntgenaufnahmen von Brust und Bauch

Manchmal Computertomografie (CT) Der Arzt macht normalerweise Röntgenaufnahmen von Brust und Bauch. Wenn Luft angezeigt wird, die aus dem Verdauungssystem ausgetreten ist, ist dies ein sicheres Zeichen für eine Perforation. Manchmal muss der Arzt die Diagnose mit einer CT-Aufnahme des Bauchraums bestätigen.