Vorübergehendes Verbot der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme über den Mund

Intravenös verabreichte Flüssigkeiten

Absaugen über eine nasogastrische Sonde

Mit dem Verbot der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme über den Mund klingt der Ileus in der Regel innerhalb von 1 bis 3 Tagen von selbst ab. Flüssigkeiten und Elektrolyte (wie Natrium, Chlorid und Kalium) werden über eine Vene (intravenös) verabreicht. Wo möglich, werden starke Schmerzmittel, sogenannte Opioidanalgetika, abgesetzt oder reduziert.

Schweres Erbrechen tritt selten auf, Gase und Flüssigkeiten, die sich infolge des Ileus ansammeln, müssen entfernt werden. Normalerweise wird ein Schlauch durch die Nase in den Magen oder Dünndarm eingeführt (nasogastrische Sonde) und ein Sog angelegt, um den Druck und die Ausdehnung (Spannung) zu entlasten. Die betroffene Person darf nichts essen oder trinken, bis der Darm wieder normal funktioniert. Manchmal, wenn das Problem vorwiegend den Dickdarm betrifft, wird ein Schlauch durch den After in den Dickdarm vorgeschoben, um den Druck zu entlasten.