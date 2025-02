Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Gastroenteritis ist eine Entzündung der Schleimhaut des Magens und des Dünn- und Dickdarms. Sie kann durch das Norovirus verursacht werden.

Das Norovirus ist sehr ansteckend und breitet sich von Mensch zu Mensch aus.

Typischerweise leiden die Betroffenen an Durchfall, Erbrechen und Bauchkrämpfen.

Die Diagnose basiert auf der Vorgeschichte einer Person, was den Kontakt mit kontaminierter Nahrung, Wasser oder mit Personen, die mit dem Virus infiziert sind, sowie unlängst vorgenommene Reisen betrifft, und manchmal auf Laboruntersuchungen.

Sorgfältiges Händewaschen nach dem Stuhlgang oder nach Kontakt mit Stuhl und das Vermeiden von ungenügend gegarten Lebensmitteln und verunreinigtem Wasser sind die besten Möglichkeiten, einer Infektion vorzubeugen.

Flüssigkeiten sind in der Regel die einzige notwendige Behandlung, aber manchen Patienten können auch Medikamente verabreicht werden, um den Durchfall zu stoppen.

Das Norovirus infiziert Menschen jeden Alters. Es ist heute die häufigste Ursache einer Gastroenteritis in den Vereinigten Staaten in allen Altersgruppen, einschließlich Kindern (am häufigsten betroffen sind Kleinkinder im Alter von 6 bis 18 Monaten).

Die Infektionen treten in den USA ganzjährig auf, die meisten jedoch von November bis April. Die meisten Personen infizieren sich nach dem Schlucken von verunreinigter Nahrung oder Wasser.

Da das Norovirus stark ansteckend ist, kann sich die Infektion leicht von Mensch zu Mensch ausbreiten. Das Virus ist für die meisten Fälle von Gastroenteritis-Epidemien auf Kreuzfahrtschiffen und in Pflegeheimen verantwortlich.

(Siehe auch Übersicht über Gastroenteritis.)

Symptome einer Norovirus-Gastroenteritis Das Norovirus verursacht typischerweise Erbrechen, Bauchkrämpfe und Durchfall. Kinder leiden mehr unter Erbrechen als Durchfall, während Erwachsene mehr Durchfall haben. Die Symptome beginnen 1 bis 2 Tage nach der Ansteckung und dauern 1 bis 3 Tage an. Erbrechen und Durchfall können zu einer leichten bis ausgeprägten Dehydratation (Flüssigkeitsmangel) führen. Die Betroffenen können auch Fieber, Kopf- und Körperschmerzen haben.

Diagnose einer Norovirus-Gastroenteritis Untersuchung durch den Arzt

Manchmal Stuhltests Die Diagnose des Norovirus stützt sich in der Regel auf typische Symptome, insbesondere wenn derzeit ein Ausbruch stattfindet. Manchmal hatten Familienmitglieder oder Arbeitskollegen erst kürzlich ähnliche Symptome. In anderen Fällen kann das Norovirus auf verunreinigtes Wasser oder unzureichend gekochte, verdorbene oder verunreinigte Nahrungsmittel zurückgeführt werden. Kürzliche Reisen, insbesondere auf einem Kreuzfahrtschiff, können ebenfalls Hinweise geben. Zur Bestätigung der Diagnose eines Norovirus werden manchmal Stuhlproben untersucht.

Behandlung einer Norovirus-Gastroenteritis Flüssigkeit und Rehydratationslösungen

Manchmal Medikamente Rehydratation Normalerweise besteht die einzige Behandlung bei einer Norovirus-Gastroenteritis aus Bettruhe und dem Trinken von ausreichend Flüssigkeit. Auch ein Mensch, der erbricht, sollte in kleinen, häufigen Schlucken so viel wie möglich trinken. Wenn Erbrechen oder Durchfall länger dauern oder die Person stark dehydriert ist, kann es notwendig sein, Flüssigkeit und Elektrolyte über eine Vene (intravenös) zu geben. Da Kinder schneller austrocknen können, sollten sie Flüssigkeiten mit der richtigen Mischung aus Salz und Zucker bekommen. Alle kommerziell erhältlichen Lösungen, die zum Ersatz von verlorenen Flüssigkeiten und Elektrolyten entwickelt wurden (orale Rehydrierungslösungen), können eingenommen werden. Kohlensäure- und koffeinhaltige Getränke, Tee, Sportgetränke und Fruchtsäfte sind nicht geeignet. Wenn das Kind gestillt wird, sollte mit dem Stillen fortgefahren werden. Wenn die Symptome verschwinden, kann die Person ihre Ernährung nach und nach auf weitere Nahrungsmittel ausweiten. Obwohl es häufig empfohlen wird, ist es nicht erforderlich, die Ernährung auf milde Nahrungsmittel wie Cerealien, Gelatine, Bananen, Reis, Apfelmus und Toast zu beschränken. Manche Personen können jedoch nach Durchfall für einige Tage keine Milchprodukte vertragen. Arzneimittel Wenn der Durchfall 24 bis 48 Stunden anhält und sich kein Blut im Stuhl befindet, der auf eine schwere bakterielle Infektion hindeutet, kann der Arzt ein Medikament zur Eindämmung des Durchfalls verschreiben, wie z. B. Diphenoxylat, oder die Anweisung geben, ein rezeptfreies Medikament wie Loperamid anzuwenden. Kinder unter 18 Jahren mit akutem Durchfall erhalten diese Medikamente (sogenannte Antidiarrhoika) nicht. Antidiarrhoika werden auch nicht an Personen verabreicht, die vor Kurzem Antibiotika eingenommen, blutigen Durchfall, kleine, nicht sichtbare Mengen Blut im Stuhl oder Durchfall und Fieber haben. Antibiotika und Virostatika werden nicht verabreicht.